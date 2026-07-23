Após pedido de desculpas, PL espera vídeo de Michelle para selar trégua com Flávio

Pedido foi feito pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e vídeo deve ser publicado ainda hoje

A campanha do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), trabalha com a expectativa de que a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, publique um vídeo aceitando o pedido de desculpas feito pelo parlamentar nesta quinta-feira (23).

Segundo interlocutores ouvidos pela coluna, o pedido do vídeo foi feito pelo Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Procurado, Valdemar afirmou que o atrito entre Michelle e Flávio deixou outros partidos “inseguros” de fecharem acordos com o pré-candidato ao Planalto. Nesse sentido, Valdemar faz uma referência a siglas como PP, União Brasil e Republicanos, que tem sinalizado preferência pela neutralidade, e não pelo apoio à Flávio.

Para o presidente do PL, os atritos fizeram com que as siglas se afastassem, já que estavam vendo que a “casa” estava desarrumada dentro do próprio partido. Valdemar garantiu que, com um vídeo de Michelle e a paz selada, a equipe trabalhará pelos acordos com o Centrão até a data limite das convenções, no dia 5 de agosto.

O objetivo da manifestação é encerrar o desgaste entre os dois, após uma frente construída nos últimos dias para pacificar a relação. Nos bastidores, auxiliares de Flávio avaliam que o conflito vinha causando muitos prejuízos à pré-campanha presidencial. A leitura é que o episódio contribuiu para desgastar a imagem do senador.

Pedido de Flávio

Flávio Bolsonaro publicou nas redes sociais um vídeo de 2 minutos de 35 segundos onde pediu desculpas para Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, e a convidou para fazer parte da sua campanha eleitoral.

“Michelle renovo o convite para caminharmos juntos e defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro, que enfrenta um momento extremamente difícil que exige de todos nós despendrimento, humildade, coragem e espírito de união, tenho convicção que trabalhamos pelos mesmos obejtivos.”, disse Flávio.

Em outra parte do vídeo, o senador, que elogiou o trabalho da ex-primeira-dama no PL Mulher e o cuidado que ela tem o ex-presidente, declarou: “ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e peço mais uma vez desuclpas por alguns momentos que causaram desconforto. Nunca foi minha intenção desrepeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai”.