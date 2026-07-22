Aliados esperam negativa de Ciro Nogueira para aliança com Flávio Bolsonaro

Ex-ministro continua incomodado com o que considera ter sido pouco apoio de Flávio a ele

Aliados do presidente nacional do Progressistas (PP), Ciro Nogueira, acreditam que ele vai manter a posição de não fechar uma aliança com o senador Flávio Bolsonaro (PL) para apoiá-lo na candidatura ao Palácio do Planalto. Uma reunião entre os dois está prevista para acontecer nesta quarta-feira (22) em Brasília, a pedido do próprio pré-candidato.

Segundo interlocutores ouvidos pela coluna, Ciro deve repetir, no encontro, os argumentos que a coluna já tinha antecipado para seguir com a neutralidade.

O primeiro fator elencado deve ser a resistência das bancadas estaduais do PP. A avaliação interna é que a maioria dos dirigentes regionais da legenda prefere que o partido permaneça neutro, liberando os filiados para apoiarem os candidatos de sua preferência. Além disso, interlocutores afirmam que Ciro continua incomodado com o que considera ter sido pouco apoio de Flávio Bolsonaro a ele, quando o presidente do PP foi alvo de operação da Polícia Federal relacionada ao caso do banco Master.

Até agora, Flávio não conseguiu apoio de outros partidos para sua candidatura, o que daria a ele mais tempo de TV e estrutura de campanha. No caso do Republicanos, por exemplo, as conversas também estão caminhando de forma lenta. O União Brasil, federado com o PP, tende a seguir a mesma orientação de Ciro.