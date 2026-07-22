Tarcísio intensifica articulações e fecha apoio do PSDB-Cidadania, dizem aliados

Com isso, governador elevaria para dez o número de partidos na base da campanha à reeleição; terça foi de reuniões com siglas

Fora da agenda oficial, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), dedicou esta terça-feira (21) a uma série de reuniões com presidentes e representantes de partidos para consolidar apoios à candidatura à reeleição. A coluna apurou que a federação PSDB-Cidadania fechou apoio ao governador e deve anunciar a decisão nos próximos dias.

Com isso, chega a 10 o número de legendas que estarão junto à tentativa de reeleição de Tarcísio durante a campanha.

A definição com os tucanos e o Cidadania encerra uma negociação que se arrastava há meses. Tarcísio chegou a se reunir com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, mas as conversas perderam força quando surgiu a possibilidade de o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, disputar o Palácio dos Bandeirantes. Nos bastidores, porém, a estratégia do entorno do governador sempre foi trabalhar pela redução do número de candidaturas, diante da avaliação de que isso amplia as chances de vitória no primeiro turno. Já havia, então, a expectativa de que esse apoio fosse fechado.

Também nesta terça-feira, Tarcísio se reuniu com representantes do Podemos e do Avante. O Podemos, que já havia sinalizado apoio, deve oficializar a decisão em breve. Já o Avante publicou uma manifestação nas redes sociais logo após o encontro.

Na conta do entorno de Tarcísio também estão o MDB, de Ricardo Nunes, que tem participado ativamente das articulações; o PL; federação União Progressista (União Brasil e PP) e o PSD, de Gilberto Kassab, além da federação entre Solidariedade e PRD. No caso do PSD, a coluna mostrou com exclusividade o convite para que Tarcísio participasse da convenção da legenda.

Em relação ao Solidariedade, apesar de ter surgido recentemente a possibilidade de uma candidatura própria do presidente nacional da sigla, Paulinho da Força, interlocutores do governador descartam essa hipótese. Segundo eles, há uma tentativa de setores ligados ao pré-candidato Fernando Haddad (PT) de ampliar o número de candidaturas ao governo de São Paulo para tornar a disputa mais competitiva. Dentro do Solidariedade, no entanto, fontes afirmam que o assunto foi realmente discutido, e auxiliares de Haddad garantem que nunca souberam da ideia.

As agendas de Tarcísio fazem parte de um calendário de cerca de 15 dias do governador de São Paulo, dedicado aos assuntos de campanha e próximos passos, há menos de um mês do início dos trabalhos.