Campanha de Flávio mantém pressão por desistência de Zema, mas aliados não veem recuo
A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) continua trabalhando nos bastidores pela desistência de Romeu Zema (Novo) da disputa pela Presidência da República. Ao longo desta quinta-feira (1º), integrantes do grupo ainda mantinham a expectativa de que o presidenciável anunciasse apoio ao filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o debate da TV Globo, que acabou cancelado.
Segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, integrantes da equipe de Flávio procuraram Zema na véspera para reforçar a possibilidade de um apoio antes do primeiro turno. A avaliação era que o debate poderia ser o momento para tornar pública a decisão. Como mostrou a coluna, Flávio chegou a ligar para Zema há alguns dias para tratar do tema.
A interlocução, no entanto, não avançou como esperado – pelo menos até agora. Fontes ligadas à campanha do Novo afirmaram que Zema não foi procurado nesta quinta, mas que tem conhecimento e tem falado nos bastidores sobre a pressão que tem sofrido para que deixe a corrida presidencial. Auxiliares do ex-governador de Minas Gerais avaliam que ele não deve abrir mão da candidatura e que o apoio deve ficar para um eventual segundo turno.
Nos bastidores, a desistência de Flávio de participar do debate também provocou uma mudança na estratégia sobre Zema. Antes do cancelamento oficial do evento, interlocutores relataram que integrantes da campanha do senador passaram a tentar convencer Romeu Zema a não comparecer – e deixar um eventual anúncio de apoio para outro momento nos próximos dias.
A intenção era que com mais nomes da direita fora do encontro, a possibilidade de cancelamento do debate aumentaria. Zema, no entanto, estava na TV Globo naquele momento. A estratégia, porém, perdeu sentido com a decisão de suspender o evento.
A campanha de Flávio mantém, ainda assim, a avaliação de que uma eventual saída de Zema poderia favorecer o senador na reta final. O primeiro turno está marcado para domingo (4), e os aliados pretendem continuar as conversas até os últimos momentos antes da votação.
Assuntos
continue lendo
- Retirada de púlpito de Lula foi ‘gota d’água’ para Flávio cancelar ida a debate, diz Valdemar Beatriz Manfredini · há 1 hora
- Fake news sobre Nossa Senhora não altera tracking de Flávio, mas acende alerta sobre eleitorado em jogo Beatriz Manfredini · há 1 dia
- “Zero a zero”: campanha de Tarcísio vê debate morno com Haddad, mas com vantagem Beatriz Manfredini · há 2 dias
- Flávio conversa com Zema sobre apoio antes do 1º turno; aliados se dizem animados com possibilidade Beatriz Manfredini · há 2 dias