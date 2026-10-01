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Beatriz Manfredini

Campanha de Flávio mantém pressão por desistência de Zema, mas aliados não veem recuo

Aliados esperavam anúncio de apoio no debate da Globo e, depois, tentaram convencer candidato do Novo a não comparecer
Beatriz Manfredini

Beatriz Manfredini, João Vitor Revedilho e Matheus Dias

Candidato do Partido Novo à Presidência da República, Romeu Zema
Candidato do Partido Novo à Presidência da República, Romeu Zema FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) continua trabalhando nos bastidores pela desistência de Romeu Zema (Novo) da disputa pela Presidência da República. Ao longo desta quinta-feira (1º), integrantes do grupo ainda mantinham a expectativa de que o presidenciável anunciasse apoio ao filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o debate da TV Globo, que acabou cancelado.

Segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, integrantes da equipe de Flávio procuraram Zema na véspera para reforçar a possibilidade de um apoio antes do primeiro turno. A avaliação era que o debate poderia ser o momento para tornar pública a decisão. Como mostrou a coluna, Flávio chegou a ligar para Zema há alguns dias para tratar do tema.

A interlocução, no entanto, não avançou como esperado – pelo menos até agora. Fontes ligadas à campanha do Novo afirmaram que Zema não foi procurado nesta quinta, mas que tem conhecimento e tem falado nos bastidores sobre a pressão que tem sofrido para que deixe a corrida presidencial. Auxiliares do ex-governador de Minas Gerais avaliam que ele não deve abrir mão da candidatura e que o apoio deve ficar para um eventual segundo turno.

Nos bastidores, a desistência de Flávio de participar do debate também provocou uma mudança na estratégia sobre Zema. Antes do cancelamento oficial do evento, interlocutores relataram que integrantes da campanha do senador passaram a tentar convencer Romeu Zema a não comparecer – e deixar um eventual anúncio de apoio para outro momento nos próximos dias.

A intenção era que com mais nomes da direita fora do encontro, a possibilidade de cancelamento do debate aumentaria. Zema, no entanto, estava na TV Globo naquele momento. A estratégia, porém, perdeu sentido com a decisão de suspender o evento.

A campanha de Flávio mantém, ainda assim, a avaliação de que uma eventual saída de Zema poderia favorecer o senador na reta final. O primeiro turno está marcado para domingo (4), e os aliados pretendem continuar as conversas até os últimos momentos antes da votação.

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