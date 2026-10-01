‘Sequestro da democracia’ e ‘atentado nacional’: presidenciáveis reagem ao cancelamento de debate

Rede Globo informou o cancelamento do debate que aconteceria nesta quinta-feira (1º), às 21h30, após ausência de Lula e Flávio

Os presidenciáveis se manifestaram sobre o cancelamento do debate da Rede Globo, nesta quinta-feira (1º), que marcaria o último debate antes do primeiro turno, marcado para o dia 3 de outubro. O primeiro a se manifestar foi Renan Santos (Missão), que horas antes do cancelamento tinha sido autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, a participar do debate.

“Flávio cancelou a participação três minutos depois de eu ser autorizado a participar, o mede que ele tem de mim fez ele cancelar a participação três minutos depois. Lula e Flávio fugiram mais uma vez. Essa é uma eleição que você (eleitores) não saberá as propostas dos candidatos”, disse Renan.

Flávio Bolsonaro (PL), que cancelou a participação pouco antes do debate começar, também comentou sobre a decisão. Segundo ele, não vai ‘compactuar com censura e interferência do judiciário nas eleições. O Brasil tem jeito e ninguém aguenta mais essa situação de sequestro da democracia”, disse. Presidenciáveis reagem ao cancelamento de debate na Globo.

Em live, Flávio também classificou o ocorrido como ” a censura do seu mais alto grau transparente e sem vergonha que já viram nos últimos tempos”, se referendio a decisão daministra Estela Aranha, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que proibiu a Globo de exibir de forma destacada a cadeira vazia com identificação de candidato ausente no debate presidencial desta quinta-feira (1º). A liminar também impede perguntas dirigidas a quem não comparecer.

Durante participação no Flow Podcast, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não comentou diretamente sobre o cancelamento do debate, entretanto disse que há tempos ele tem questionado os debates da Globo. “Fui em todos, mas os debates não têm sequência, são infrutíferos. O pessoal começa a fazer gracinha e eu acho que o debate presidencial é algo sério”, disse o mandatário, acrescentando que não se pode levar ao debate um candidato que tem 49% contra outro que tem 1%. “Não tem sentido, a disputa tem que ser verdadeira”, disse.

Quem também se pronunciou foi Romeu Zema (Novo), que lamentou o cancelamento. ” Consideramos lamentável que o Supremo tenha provocado esse cenário, prejudicando a realização do debate e, consequentemente, a democracia brasileira.”, disse o candidato em nota.

“Trata-se de um desrespeito a milhões de brasileiros que esperavam a oportunidade de conhecer e comparar as propostas dos candidatos. Na avaliação da campanha, mais uma vez o STF tenta resolver uma questão eleitoral por meio de decisões judiciais, favorecendo o candidato preferido deles.”, acrescenta Zema.

Ronaldo Caiado chamou a decisão de atentado nacional e disse que que a ditadura da toga quer favorecer o Lula.

Cancelamento do debate

A Rede Globo cancelou o debate que aconteceria nesta quinta-feira (1º), às 21h30. A decisão acontece após o anúnico na quarta-feira (30), que o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não compareceria, e Flávio Bolsonaro (PL) seguir o mesmo caminho e informar horas antes do debate começar que também não iria.

A decisão de Flávio de não comparecer aconteceu simultânea ao momento em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, liberar o Renan Santos (Missão), para participar do debate, que estava marcado para acontecer às 21h30.

O debate da Rede Globo marcaria o último debate antes do primeiro turno das eleições, que acontece neste domingo (03). Durante toda a campanha, Lula e Flávio não compareceram a nenhum dos debates que foram realizados.

Mais cedo, a ministra Estela Aranha, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), proibiu a Globo de exibir de forma destacada a cadeira vazia com identificação de candidato ausente no debate presidencial desta quinta-feira (1º). A liminar também impede perguntas dirigidas a quem não comparecer.