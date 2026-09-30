“Zero a zero”: campanha de Tarcísio vê debate morno com Haddad, mas com vantagem

Assim como no encontro anterior, a equipe técnica do governador acompanhou o desempenho nas redes sociais em tempo real

A campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), avaliou como “equilibrado” e “morno” o último debate antes do primeiro turno, realizado nesta terça-feira (29) entre o governador e o ex-ministro Fernando Haddad (PT).

Para aliados, o resultado terminou em “zero a zero”. Internamente, a leitura disso é positiva para Tarcísio, que lidera as pesquisas de intenção de voto e tem chances de vencer a disputa ainda no primeiro turno. A avaliação é que, sem produzir crescimento para Haddad, o debate mantém o cenário favorável ao governador.

Entre os pontos de atenção identificados pela equipe está o uso excessivo de termos técnicos e de “economiquês”, algo que já havia sido observado no debate anterior. Também houve apontamentos a momentos em que Tarcísio desviou do foco e “caiu na pilha” do petista, principalmente no segundo bloco, quando Haddad passou a levar a discussão para temas nacionais.

Assim como no encontro anterior, a equipe técnica do governador acompanhou o desempenho nas redes sociais em tempo real. A coluna apurou que os blocos 2 e 3 apresentaram uma vantagem menor para Tarcísio, especialmente durante a discussão sobre transportes. No balanço geral, no entanto, a equipe considerou que o governador teve rendimento superior ao do adversário.

Durante os intervalos, Tarcísio também recebeu orientações para manter o debate concentrado em São Paulo e explorar o espaço do estúdio, com maior utilização das câmeras e interação direta com o eleitor.

Um dos pontos considerados positivos pela campanha foi a quantidade de momentos que podem ser transformados em cortes para as redes sociais. Entre eles, estão a pergunta de Tarcísio sobre o “Selo de Ouro” da educação, diante da aparente falta de conhecimento de Haddad sobre o assunto, e o questionamento sobre o programa “Integra Tietê”, que o petista admitiu desconhecer.

A preparação para o debate também seguiu o padrão adotado no encontro anterior. Tarcísio passou boa parte do tempo estudando e chegou à TV Globo com anotações. A coluna apurou que, antes do programa, ele ainda se reuniu com integrantes da equipe para revisar informações atualizadas sobre temas específicos e de impacto eleitoral, entre eles segurança pública.