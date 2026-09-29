Flávio conversa com Zema sobre apoio antes do 1º turno; aliados se dizem animados com possibilidade

Senador ainda aguarda retorno do candidato do Novo e mantém grupo restrito de auxiliares à frente das negociações

Flávio conversou com Zema sobre apoio antes do primeiro turno; aliados se dizem animados com possibilidade

O senador e candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, conversou por telefone com Romeu Zema (Novo) sobre a possibilidade de o presidenciável apoiar sua candidatura ainda antes do primeiro turno, no próximo domingo (4). A coluna apurou que Flávio fez o contato, mas ainda não recebeu um retorno definitivo de Zema.

Além da conversa direta, a campanha de Flávio escalou pessoas específicas para tentar avançar nas tratativas ao longo desta semana. Segundo auxiliares, apenas integrantes diretamente ligados ao senador e considerados de extrema confiança estão participando das negociações.

Em conversa com a Jovem Pan, pelo menos quatro pessoas próximas à campanha se mostraram animadas com a possibilidade e afirmaram que o movimento está “bem encaminhado”. A avaliação permanece mesmo depois de Zema ter negado publicamente a articulação na segunda-feira (28), em vídeo.

A estratégia é manter a interlocução até o domingo. Para a campanha de Flávio, um eventual gesto de Zema poderia se somar à estratégia do voto útil adotada na reta final e ajudar a ampliar a votação do senador.

Fontes ouvidas pela Jovem Pan afirmam que nomes de destaque do Novo, como o ex-ministro Ricardo Salles, não participam da negociação. A intenção da equipe de Flávio é evitar constrangimentos e manter as conversas restritas ao grupo mais próximo do senador.

Entre os argumentos apresentados está a ideia de que Zema poderia integrar um “grande grupo da direita” e sair fortalecido politicamente de um eventual apoio. A avaliação é que o movimento poderia ser apresentado não como uma simples desistência, mas como uma decisão capaz de ampliar o espaço do governador mineiro dentro do campo da direita.

Apesar da negativa pública de Zema, portanto, a campanha de Flávio pretende continuar tentando viabilizar o apoio até a reta final do primeiro turno.