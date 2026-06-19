Campanha de Tarcísio monitora vices de Haddad e vê Márcio França como melhor opção

Entendimento é que outros nomes teriam maior potencial eleitoral, como as ex-ministras Simone Tebet e Marina Silva

árcio França, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, participa do programa A Voz do Brasil

A campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acompanha a definição do vice na chapa de Fernando Haddad (PT) para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Segundo interlocutores, a avaliação interna é que a escolha do ex-ministro Márcio França (PSB), que tem ganhado força nas últimas semanas e deve ser confirmada, é o cenário mais favorável para o grupo do governador.

O entendimento é que outros nomes que chegaram a ser cogitados para a vaga teriam maior potencial eleitoral. Entre eles estão as ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede). Auxiliares de Tarcísio avaliam que, além de serem mulheres, fator considerado relevante na disputa, Tebet tem interlocução com o agronegócio, perfil de centro e aparece bem posicionada em levantamentos para o Senado. Já Marina é associada à pauta ambiental.

Interlocutores também apontam que Márcio França teve menor exposição nacional nos últimos anos. Ele ocupou o Ministério de Portos e Aeroportos e, posteriormente, assumiu a pasta do Empreendedorismo. Tebet esteve à frente do Planejamento, enquanto Marina comandou o Ministério do Meio Ambiente.

Outro ponto citado por aliados do governador é o desempenho de França na eleição de 2022. Na ocasião, ele disputou uma vaga ao Senado por São Paulo e foi derrotado por Astronauta Marcos Pontes. Pontes teve cerca de 49,6% dos votos, contra 36,27% de França.

A avaliação é que o resultado também contribui para a percepção de que outros nomes teriam maior capacidade de agregação eleitoral à chapa de Haddad.