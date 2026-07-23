Campanha quer Flávio diferente de Jair, muda estratégia e foca em segurança e custo de vida

Segundo interlocutores, a equipe quer concentrar a comunicação em temas que afetam diretamente o cotidiano do eleitorado, como segurança pública e custo de vida

A campanha do senador e pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, prepara uma mudança de estratégia para as próximas semanas. Após o episódio recente em que ele critica as urnas, classificado como “um erro” pelo entorno, aliados apostam em um candidato que “aponte os erros do pai”, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e foque nos problemas da população.

Segundo interlocutores, a equipe quer concentrar a comunicação em temas que afetam diretamente o cotidiano do eleitorado, como segurança pública e custo de vida. O novo direcionamento já começou a ser testado nas redes sociais do senador, com um vídeo no supermercado sobre o preço dos alimentos, por exemplo.

A tentativa é de ampliar o alcance, principalmente, junto ao eleitorado indeciso. A avaliação da campanha é de que temas como roubo de celulares, o aumento dos casos de feminicídio e a perda do poder de compra têm maior potencial de mobilização do que a briga política e a polarização.

Nos bastidores, interlocutores afirmam que a estratégia também busca reforçar a imagem de que Flávio é um um Bolsonaro “mais moderado”. “Ele de fato é o Bolsonaro mais moderado, mas precisa ajustar o discurso”, ponderou um membro da campanha à coluna. Entre aliados, há ainda a avaliação de que Flávio Bolsonaro pode, inclusive, fazer referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro para marcar diferenças.

O entendimento é que crises sucessivas ocorridas nos últimos meses dificultam o avanço da pré-campanha. Agora, a orientação é reduzir polêmicas, evitar mudanças frequentes de posicionamento e diminuir desgastes públicos. A expectativa do entorno do senador é que não haja novos episódios capazes de gerar desgaste nas próximas semanas.