Com Nunes, Tarcísio mapeia bairros da capital para ampliar presença na eleição

Aliados apontam que mobilização nas ruas era principal gargalo da direita em locais em que Haddad tem vantagem

A pré-campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prepara uma estratégia específica para ampliar a presença do governador na capital paulista e nos demais municípios da região metropolitana durante a disputa pela reeleição. Como a coluna mostrou, a campanha pretende intensificar a participação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nas agendas. Um interlocutor resumiu a estratégia afirmando que “ele [Nunes] é o principal cabo eleitoral de Tarcísio por aqui”.

Segundo apurou a Jovem Pan, a equipe do governador tem mapeado a cidade bairro a bairro. A campanha definiu candidatos a deputado estadual responsáveis por regiões consideradas estratégicas, com a capacidade e o objetivo de mobilizar o eleitorado, principalmente nas áreas de periferia. A estratégia também prevê maior participação dos vereadores da base aliada, que têm atuação direta junto à população. Caberá a esse grupo ajudar na organização de caminhadas, visitas e agendas de rua.

De acordo com aliados de Tarcísio, esse era o principal gargalo da direita na capital paulista e na região metropolitana. A avaliação é que a esquerda possui maior capilaridade por meio de lideranças locais e maior capacidade de mobilização nos bairros.

A capital paulista e os municípios da Grande São Paulo são tratados como os principais desafios da campanha. Embora Tarcísio lidere as pesquisas de intenção de voto, Fernando Haddad (PT) apresenta melhor desempenho nessas regiões ou aparece em cenário de empate. O objetivo da campanha é reduzir essa diferença.

Com o início das restrições impostas pela legislação eleitoral, o governador não pode mais participar de inaugurações, entregas de equipamentos públicos ou anúncios de investimentos, mesmo quando promovidos pela Prefeitura de São Paulo. Nesses eventos, Ricardo Nunes já tem reforçado – e vai continuar – em seus discursos a importância da parceria entre as administrações municipal e estadual e destacado a atuação de Tarcísio.

A expectativa é que o prefeito também participe das caminhadas e visitas ao lado do governador ao longo da campanha. Nos bastidores, a boa aprovação da gestão municipal é vista como um ativo para a estratégia na capital paulista.