Derrite e André terão mais TV que Haddad; direita aposta em exposição para crescer ao Senado

As campanhas dos candidatos ao Senado por São Paulo, Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), apostam na vantagem de exposição na televisão para ampliar o desempenho dos dois nas pesquisas de intenção de voto.

Nos bastidores, os números de inserções têm sido comemorados pelas equipes. Individualmente, Derrite e André terão mais aparições diárias na TV do que o candidato da oposição ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT).

A diferença também é significativa em relação às candidatas ao Senado da esquerda. Cada um dos dois aliados de Tarcísio terá mais de duas vezes o número de inserções de Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede).

Segundo uma medição à qual a coluna teve acesso, Derrite terá 314 inserções diárias na televisão, enquanto André do Prado contará com 303. Haddad terá 289 inserções por dia. Já Simone e Marina terão 124 inserções cada.

Internamente, as campanhas avaliam que a exposição pode ajudar a acelerar um movimento que já aparece nas pesquisas. Derrite e André vêm registrando crescimento nas intenções de voto e, para pessoas próximas, a tendência é que a presença constante na televisão e no rádio ajude a tornar os dois nomes mais conhecidos do eleitorado.

A estratégia também prevê a associação dos candidatos com os principais nomes de suas chapas. Derrite e André devem aparecer ao lado do candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa a reeleição.

A vantagem não está restrita aos candidatos ao Senado. A campanha de Tarcísio também comemora o tempo destinado ao governador na propaganda eleitoral, como já mostrou a Jovem Pan. Na soma dos dois blocos exibidos, a coligação terá 9 minutos e 51 segundos de rádio e TV, contra 4 minutos e 8 segundos de Haddad. Como mostrou a coluna com exclusividade, a estreia de Tarcísio vai acontecer com uma peça relembrando a tragédia de São Sebastião.