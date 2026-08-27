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Beatriz Manfredini

Tarcísio estreia propaganda na TV relembrando tragédia de São Sebastião

Escolha do tema teria sido pessoal do governador, segundo aliados, que leva episódio como marco
Beatriz Manfredini

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tarcísio de freitas
tarcísio de freitas DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai usar a estreia da propaganda eleitoral na televisão nesta sexta-feira (28) para relembrar um dos primeiros grandes desafios enfrentados por sua gestão: a tragédia provocada pelas chuvas no Litoral Norte, em 2023. A campanha vai recuperar a história dos deslizamentos que atingiram São Sebastião em fevereiro daquele ano e deixaram 65 mortos.

Tarcísio havia assumido o governo cerca de dois meses antes e, na época, decidiu transferir temporariamente seu gabinete para o município. Segundo auxiliares, o candidato à reeleição teria escolhido pessoalmente o tema. Ele terá mais de 6 minutos de TV.

Para pessoas próximas, o episódio ajuda a contar ao eleitor quem é Tarcísio e como ele reagiu diante do primeiro grande teste de sua gestão. A avaliação da campanha é que a lembrança também permite apresentar um lado menos técnico e mais pessoal do governador.

O próprio Tarcísio trata o episódio, nos bastidores, como um marco em sua trajetória. Por isso, a estratégia da propaganda é recuperar a atuação do governador diante da emergência e o contato direto com a população. Desde então, o ocorrido é tratado internamente como case de sucesso da gestão para possíveis outras tragédias climáticas.

O governador chegou à cidade na tarde do domingo de Carnaval, em 19 de fevereiro de 2023, poucas horas depois de os temporais atingirem a região. Durante os dias seguintes, passou a despachar diretamente de São Sebastião e, posteriormente, designou uma equipe para permanecer no local.

Na época, cerca de 4 mil famílias precisaram deixar suas casas, principalmente na Vila Sahy, área mais atingida pelos deslizamentos. Com o avanço das avaliações da Defesa Civil, parte dos imóveis foi sendo liberada gradualmente.

A resposta habitacional também será apresentada como parte desse processo. Segundo a Secretaria de Habitação, 704 unidades foram entregues nos conjuntos Baleia Verde e Maresias, em 2024, com investimento de R$ 260 milhões. As obras foram concluídas em dez meses, um ano após os deslizamentos que atingiram o Litoral Norte.

As famílias atendidas eram principalmente da Vila Sahy, do Morro do Esquimó e de Boiçucanga, entre outros núcleos afetados. Outras 256 unidades estão em construção no bairro Topolândia, com previsão de entrega ainda neste ano.

A escolha do episódio para abrir a propaganda eleitoral segue uma estratégia já defendida pela equipe de Tarcísio: mostrar realizações, mas também situações em que o governador precisou tomar decisões e atuar diretamente diante de problemas enfrentados pela população.

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