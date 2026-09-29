Flávio liga para Salles para agradecer por desistência, mas não fala de Zema

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), telefonou na noite desta segunda-feira (28) para o ex-ministro Ricardo Salles (Novo) para agradecer pela desistência da candidatura ao Senado por São Paulo. Segundo pessoas próximas, Flávio elogiou a decisão e destacou o gesto de Salles durante a conversa, mas não tratou da possível saída de Romeu Zema (NOVO) da disputa presidencial.

Como mostrou a coluna, a articulação para a saída de Salles foi conduzida por Tarcísio e Derrite. e abre espaço para um possível apoio de Zema ao senador ainda no primeiro turno. Flávio, no entanto, não participou das conversas sobre Salles e só tomou conhecimento da decisão na manhã de segunda-feira (28), quando o movimento foi anunciado.

A ligação ocorreu, portanto, depois de a decisão já ter sido tornada pública. Na conversa, Flávio teria feito questão de reconhecer a atitude de Salles e agradecer pela retirada da candidatura, que reduz a divisão de votos entre nomes da direita na disputa pelas duas cadeiras ao Senado. Flavio preferiu não tocar no assunto de Zema. Segundo aliados, Salles não fará nenhum movimento para articular a desistência do ex-governador, por considerar o gesto desrespeitoso com o colega de partido.

A retirada de Salles fortalece a chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o Senado em São Paulo, formada por Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL). O movimento é especialmente relevante para Prado, que vinha apresentando desempenho inferior ao dos demais candidatos nas pesquisas de intenção de voto.