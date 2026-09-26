Flávio estica passagem por SP e terá três dias na capital em semana decisiva

Local de nova agenda será definido a partir de pesquisas internas e deve priorizar região com maior potencial de votos

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) ampliou a presença em São Paulo na reta final da disputa presidencial. O candidato terá agora três dias de agendas na capital paulista na semana anterior ao primeiro turno. Considerando também os compromissos desde o início do giro pelo Sudeste, na última quarta-feira (23), serão cinco dias de Flávio no Estado até a votação, marcada para 4 de outubro.

A nova agenda está prevista para terça-feira (29), quando o senador deve fazer uma caminhada pela Zona Sul ou pela Zona Norte da capital. A definição do local ainda será feita a partir do cruzamento de pesquisas internas da campanha, que devem indicar a região em que a presença de Flávio pode ter maior impacto sobre a votação.

A organização do compromisso está sendo feita pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), considerado internamente o principal cabo eleitoral de Flávio na cidade. A expectativa é que vereadores e deputados com atuação específica nos bairros também participem da mobilização.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que aumentou a presença ao lado de Flávio nos últimos dias, não deve acompanhar a caminhada. Na terça-feira, o governador estará concentrado na preparação para o debate da TV Globo, marcado para o mesmo dia.

Antes disso, a segunda-feira (28) será dedicada a uma agenda conjunta de Flávio, Tarcísio e Nunes. O compromisso vem sendo chamado internamente de “super segunda” e deve incluir uma peregrinação pelo centro da capital. A estratégia é reunir os três principais nomes envolvidos na mobilização de votos em São Paulo em uma mesma agenda.

Para o sábado (3), véspera da votação, a campanha também planeja uma motociata na cidade. O evento deve marcar o encerramento da primeira etapa da campanha de Flávio antes do primeiro turno.

Até agora, além de compromissos fechados com aliados, empresários e representantes de diferentes setores, Flávio já esteve na Zona Leste da capital durante a campanha. A ampliação das agendas nas ruas responde a uma preocupação da equipe com a mobilização do eleitorado.

Nunes tem utilizado a estrutura política da cidade para isso. Vereadores e deputados são acionados de acordo com a influência que possuem em determinados bairros, com a orientação de intensificar a busca por votos nessas regiões. A estratégia tenta enfrentar um dos gargalos identificados pelo grupo político em eleições anteriores: transformar a vantagem entre determinados segmentos do eleitorado em mobilização efetiva nas ruas.

A concentração de agendas em São Paulo ocorre em um momento em que a campanha de Flávio considera o Estado decisivo para a disputa. Maior colégio eleitoral do país, São Paulo tem sido tratado como prioridade na reta final, com a presença de aliados locais e do próprio candidato sendo ajustada conforme os levantamentos internos.