Nunes organiza almoço com empresários do Centro; manifesto de apoio a Tarcísio será divulgado

Prefeito de São Paulo tem assumido papel ativo na organização das agendas não só de Tarcísio como de Flavio Bolsonaro (PL)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), organiza para a próxima segunda-feira (24) um almoço com 200 empresários e representantes de entidades da região central da capital para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição.

A expectativa, segundo aliados, é que os comerciantes aproveitem o encontro para divulgar um manifesto de apoio à candidatura de Tarcísio. O evento deve acontecer no Bar Brahma, no centro da cidade, próximo à região conhecida como “Times Square Paulistana” – criação da gestão municipal travada na Justiça é uma tentativa de criar mais símbolo das iniciativas de revitalização da área.

Foram convidados empresários e entidades que atuam no Centro e que pretendem formalizar o apoio ao governador. A cidade de São Paulo, assim como a região metropolitana, tem sido tratada como estratégica tanto para Tarcísio.

Como a coluna vem mostrando, Nunes tem assumido papel ativo na organização das agendas não só de Tarcísio como de Flavio Bolsonaro (PL). O prefeito tem participado da construção dos encontros e, nas palavras de um aliado, “colocado a mão na massa” para aproximar empresários, políticos e lideranças de suas campanhas.