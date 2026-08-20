JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
3 em 1 | 16h00 - 18h00
Beatriz Manfredini

Nunes organiza almoço com empresários do Centro; manifesto de apoio a Tarcísio será divulgado

Prefeito de São Paulo tem assumido papel ativo na organização das agendas não só de Tarcísio como de Flavio Bolsonaro (PL)
Beatriz Manfredini

Beatriz Manfredini

Nunes
Nunes LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), organiza para a próxima segunda-feira (24) um almoço com 200 empresários e representantes de entidades da região central da capital para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição.

A expectativa, segundo aliados, é que os comerciantes aproveitem o encontro para divulgar um manifesto de apoio à candidatura de Tarcísio. O evento deve acontecer no Bar Brahma, no centro da cidade, próximo à região conhecida como “Times Square Paulistana” – criação da gestão municipal travada na Justiça é uma tentativa de criar mais símbolo das iniciativas de revitalização da área.

Foram convidados empresários e entidades que atuam no Centro e que pretendem formalizar o apoio ao governador. A cidade de São Paulo, assim como a região metropolitana, tem sido tratada como estratégica tanto para Tarcísio.

Como a coluna vem mostrando, Nunes tem assumido papel ativo na organização das agendas não só de Tarcísio como de Flavio Bolsonaro (PL). O prefeito tem participado da construção dos encontros e, nas palavras de um aliado, “colocado a mão na massa” para aproximar empresários, políticos e lideranças de suas campanhas.

Assuntos

continue lendo

O governador Tarcísio de Freitas Política Tarcísio admite possibilidade de disputar Presidência em 2030 Nas eleições de 2026, o atual governador de São Paulo busca a reeleição no comando do principal estado do país
  1. ‘Amigo Flávio’ x ‘Filho da Esperança’: sob a sombra do pai, candidato do PL se equilibra entre duas personas públicas Matheus Alleoni · há 10 horas
  2. Aliados querem discurso mais humano para Tarcísio Beatriz Manfredini · há 2 dias
  3. R$ 25 bi para o clima, supercomputador e IA: mais detalhes do plano de Tarcísio Beatriz Manfredini · há 2 dias
  4. Nunes leva Flávio à periferia e organiza almoço com empresários na estreia do senador na capital Beatriz Manfredini · há 3 dias