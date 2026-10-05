Caiado anunciará apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

A decisão do ex-governador se deu depois de conversa interna com PSD e a legenda optar pela neutralidade na disputa presidencial

O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) declarou nesta segunda-feira (5) que anunciará apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. O goiano terminou a disputa ao Palácio do Planalto em quinto, com 2.605.148 votos, equivalente a 2,18%.

Caiado contou à coluna que conversou por telefone com Flávio após uma ligação feita pelo candidato à Presidência, que terminou o primeiro turno da eleição à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente. O anúncio deverá ser feito em evento em Goiânia, na terça-feira (6), às 14h.

No domingo (4), o presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, anunciou que a legenda ficará neutra no segundo turno da disputa presidencial. Dessa forma, os diretórios estaduais e os seus integrantes podem definir individualmente se apoiarão Flávio ou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Logo depois de definida a ida da disputa presidencial ao segundo turno, Caiado disse que iria conversar primeiro com Kassab antes de definir seu posicionamento para a próxima etapa do pleito presidencial.