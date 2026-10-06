Flávio e Tarcísio acertam dois eventos em SP para retorno da campanha no fim de semana

Senador terá almoço com prefeitos da região metropolitana e grande ato em São José dos Campos com motocarreata

O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), e o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acertaram pelo menos dois eventos no Estado para a próxima semana. A definição ocorreu durante o jantar a portas fechadas realizado nesta segunda-feira (5), antecipado pela coluna.

O primeiro compromisso será um almoço com prefeitos da região metropolitana de São Paulo, no próximo domingo (11). Também estão previstas as participações dos senadores eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), além do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

A estratégia parte da avaliação de que a região, historicamente conhecida como “cinturão vermelho” pela proximidade com o PT, mudou de perfil eleitoral. Tarcísio venceu na maior parte dos municípios da região no primeiro turno, enquanto Fernando Haddad (PT) ficou à frente apenas em Francisco Morato e Diadema.

Ainda assim, a leitura feita na reunião é que Flávio pode ampliar sua margem na região metropolitana. O cenário é considerado mais favorável agora, com a eleição já definida para deputados, que podem concentrar esforços na campanha presidencial.

A expectativa inclui também parlamentares de partidos que apoiaram outros candidatos no primeiro turno, como o PSD. A ideia é que deputados bem votados façam acenos públicos a Flávio, com fotos, vídeos e pedidos de voto. Um dos exemplos citados durante a reunião foi o do ex-prefeito de Osasco Rogério Lins (Podemos), eleito deputado federal com boa votação. A estratégia é aproveitar a força eleitoral desses nomes para ampliar a presença de Flávio nas cidades.

Na segunda-feira (12), a agenda será no interior. Flávio e Tarcísio devem participar de um grande evento em São José dos Campos, seguido de uma motocarreata. A ideia é reproduzir o modelo de um ato que recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha de 2022 e retomar agendas consideradas simbólicas da trajetória política do pai de Flávio.

Parlamentares eleitos de outros Estados também devem ser convidados para o evento, ampliando a mobilização em torno do senador.

Apesar de a data coincidir com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, não está prevista, até o momento, uma visita de Flávio ao Santuário Nacional, em Aparecida. Depois das recentes polêmicas envolvendo notícias falsas relacionadas ao senador e à padroeira do Brasil, a avaliação interna é que o melhor caminho é evitar uma nova turbulência. Segundo uma fonte que participou do jantar, uma visita neste momento poderia “parecer uma forçação de barra”.

Esses devem ser os primeiros eventos públicos de Flávio na campanha ao segundo turno. Até quinta-feira (9), o senador ficará concentrado em articulações com nomes importantes e partidos para tentar apoio. Ao longo da semana, deve se reunir com outros quadros bem votados aliados, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), por exemplo.

Nesta terça-feira (6), Flavio receberá apoio de Ronaldo Caiado (PSD), além de já ter conquistado o de Romeu Zema (NOVO) e de Michel Temer (MDB). Tarcísio estará na reunião do Republicanos tentando fechar acordo pelo senador com o partido, enquanto Flávio também vai conversar com membros da federação União-Progressista.