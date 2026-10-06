Tarcísio dobra aposta por Flávio e abre diálogo até com MDB

O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), entrou de cabeça na articulação por apoios ao aliado Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da corrida presidencial. Segundo auxiliares, Tarcísio dobrou a aposta e passou a atuar não apenas dentro do próprio partido, mas também na tentativa de costurar apoio de outras siglas.

Entre as legendas procuradas estão até mesmo o MDB, que apresenta maior resistência à adesão ao candidato do PL. A sigla compõe o governo Tarcísio – é a legenda do vice, Felício Ramuth, e também de Ricardo Nunes, prefeito da capital. Segundo relatos, Nunes telefonou hoje ao presidente do partido, Baleia Rossi, que prometeu conversar com os diretórios.

Tarcísio também abriu diálogo com o Podemos, que chegou a flertar com a possibilidade no primeiro turno. Agora, para os dois partidos, a orientação é aguardar o andamento das conversas e das decisões internas de cada legenda. Internamente, há otimismo com a possibilidade de ampliar a rede de apoios a Flávio: “Vai dar certo. Está ficando bonito”, resumiu uma fonte.

A principal expectativa dos aliados, neste momento, no entanto, está concentrada no Republicanos. Como mostrou a coluna com exclusividade, Tarcísio participou nesta terça-feira (6) de uma reunião no partido para tratar do apoio a Flávio. Na quarta-feira (7), o presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, vai ouvir os diretórios do partido. Flávio também terá uma conversa com a bancada.

Entre integrantes da sigla, o sentimento é de que o acordo está “bem encaminhado” e deve funcionar. A expectativa no grupo de Tarcísio é de que o partido formalize o apoio ao candidato do PL no segundo turno.

Vale lembrar que a federação União Progressista, composta por União Brasil e PP, também define o apoio nesta terça, com tendência para o sim.

‘“Animação”

Nos corredores, entre aliados de Flávio e Tarcísio, o clima de otimismo iniciado no começo de setembro só cresce. Para muitos, o jogo contra o presidente Lula “virou” e deve permanecer dessa forma. Tarcísio também passou a demonstrar confiança no desempenho de Flávio e tem repetido a aliados que acredita em uma vitória do senador com uma vantagem superior à obtida por Jair Bolsonaro em relação a Lula (PT) em 2022. A projeção feita pelo governador é de que Flávio termine a eleição cerca de cinco pontos porcentuais à frente da margem registrada pelo pai na última disputa presidencial.

Retomada das agendas de rua

A coluna revelou que Flavio vai passar o início dessa semana pós primeiro turno focada nessas costuras. Já no fim de semana, retoma as agendas – inclusive em São Paulo. Os encontros, na região metropolitana e no interior do Estado, foram acertados em reunião em Brasília.