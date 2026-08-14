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Beatriz Manfredini

Nunes planeja agenda de estreia de Flávio em SP para a próxima semana

O candidato à Presidência da República deve desembarcar na capital entre quarta (19) e quinta-feira (20)
Beatriz Manfredini

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O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participa da cerimônia de entrega da Medalha Herói Paulistano, realizada na Praça das Artes, no centro da capital
Ricardo Nunes durante cerimônia de entrega da Medalha Herói Paulistano, em SP BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato ao Palácio do Planalto, senador Flávio Bolsonaro (PL), deve realizar os primeiros atos de campanha em São Paulo entre quarta-feira (19) e quinta-feira (20) da próxima semana. A programação ainda não começou a ser planejada, mas a expectativa é que os compromissos na capital sejam organizados pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), um dos principais cabos eleitorais de Flávio no Estado.

A coluna apurou que Flávio avisou Nunes, na noite desta quinta-feira (13), que estará em São Paulo na próxima semana. A partir disso, o prefeito deve participar da definição e organização das agendas do candidato na capital.

Até o momento, não foram discutidos locais ou formatos dos compromissos. A programação ainda está em elaboração e deve avançar nos próximos dias.

Nunes já vinha sendo acionado pela campanha pela capacidade de mobilização na cidade. Como a Jovem Pan antecipou com exclusividade, o prefeito organizou recentemente um café da manhã entre Flávio e vereadores da base aliada. Na avaliação de Nunes e de aliados de Flávio, o grupo de vereadores reunido no encontro representa uma rede que poderia alcançar cerca de 3 milhões de votos na capital.

Após o encontro, os parlamentares passaram a ser mobilizados para atuar em diferentes regiões da capital, com caminhadas, conversas com eleitores e ações nas redes sociais. A estratégia de dividir a cidade por bairros já vinha sendo discutida pela campanha e foi mostrada pela coluna.

A participação de Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas agendas de Flávio em São Paulo ainda não está definida. Aliados do governador afirmam que, até o momento, não tem conhecimento da passagem do senador pela cidade na próxima semana. Os dois, porém, têm um compromisso previsto para o fim de semana seguinte, quando devem se encontrar na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo.

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