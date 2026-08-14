Nunes planeja agenda de estreia de Flávio em SP para a próxima semana

O candidato à Presidência da República deve desembarcar na capital entre quarta (19) e quinta-feira (20)

O candidato ao Palácio do Planalto, senador Flávio Bolsonaro (PL), deve realizar os primeiros atos de campanha em São Paulo entre quarta-feira (19) e quinta-feira (20) da próxima semana. A programação ainda não começou a ser planejada, mas a expectativa é que os compromissos na capital sejam organizados pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), um dos principais cabos eleitorais de Flávio no Estado.

A coluna apurou que Flávio avisou Nunes, na noite desta quinta-feira (13), que estará em São Paulo na próxima semana. A partir disso, o prefeito deve participar da definição e organização das agendas do candidato na capital.

Até o momento, não foram discutidos locais ou formatos dos compromissos. A programação ainda está em elaboração e deve avançar nos próximos dias.

Nunes já vinha sendo acionado pela campanha pela capacidade de mobilização na cidade. Como a Jovem Pan antecipou com exclusividade, o prefeito organizou recentemente um café da manhã entre Flávio e vereadores da base aliada. Na avaliação de Nunes e de aliados de Flávio, o grupo de vereadores reunido no encontro representa uma rede que poderia alcançar cerca de 3 milhões de votos na capital.

Após o encontro, os parlamentares passaram a ser mobilizados para atuar em diferentes regiões da capital, com caminhadas, conversas com eleitores e ações nas redes sociais. A estratégia de dividir a cidade por bairros já vinha sendo discutida pela campanha e foi mostrada pela coluna.

A participação de Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas agendas de Flávio em São Paulo ainda não está definida. Aliados do governador afirmam que, até o momento, não tem conhecimento da passagem do senador pela cidade na próxima semana. Os dois, porém, têm um compromisso previsto para o fim de semana seguinte, quando devem se encontrar na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo.