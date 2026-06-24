O que está em jogo na reunião entre Lula e Márcio França nesta quarta

Aliados de Haddad avaliam que divisão da esquerda pode transmitir fragilidade diante de Tarcísio; PSB também discute custos de uma campanha própria ao governo paulista

Antes da reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro Márcio França (PSB), marcada para esta quarta-feira (24) e antecipada pela Jovem Pan para discutir o futuro da chapa de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo, algumas questões têm sido discutidas tanto no PT quanto no PSB sobre os possíveis cenários para a eleição estadual de 2026.

Entre aliados de Haddad, existe a avaliação de que uma candidatura própria de Márcio França ao Palácio dos Bandeirantes poderia transmitir uma imagem de fragilidade do campo da esquerda diante do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O entendimento é que a necessidade de duas candidaturas para enfrentar o atual governador poderia enfraquecer o discurso de unidade do grupo.

Por outro lado, integrantes do PT também demonstram preocupação com a possibilidade de Fernando Haddad ser derrotado por Tarcísio de Freitas ainda no primeiro turno. A avaliação é que um resultado desse tipo teria impacto não apenas sobre a disputa pelo Governo de São Paulo, mas também sobre o projeto nacional de Lula no maior colégio eleitoral do país – já que ele perderia o palanque. Além disso, interlocutores do partido afirmam que uma derrota ampla poderia enfraquecer Haddad para futuras disputas, inclusive para a sucessão presidencial de 2030.

Do lado do PSB, as discussões passam também pela viabilidade financeira de uma candidatura própria. Caciques da legenda têm visto com cautela os possíveis custos de uma campanha de Márcio França ao governo paulista.

A avaliação é que o partido já possui compromissos relevantes em outras disputas pelo país, incluindo candidaturas consideradas prioritárias, como a do prefeito do Recife, João Campos. Segundo auxiliares, uma candidatura ao Governo de São Paulo não estava contemplada no planejamento financeiro inicial da sigla, o que tem colocado o tema do financiamento no centro das discussões internas.

A expectativa é que esses fatores façam parte das conversas entre Luiz Inácio Lula da Silva e Márcio França na reunião que discutirá os próximos passos da formação da chapa em São Paulo.