PP deve anunciar neutralidade e reduzir possibilidades para vice de Flávio Bolsonaro

Presidente da sigla, Ciro Nogueira, teria se sentido "abandonado" em crise com Master; decisão também deixa a União Brasil de fora do apoio

O Progressistas (PP) deve anunciar neutralidade em relação à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto. A poucos dias das convenções partidárias, com início em 20 de julho, a sigla, que chegou a flertar com a vaga de vice na chapa, prepara a liberação dos filiados para apoiarem os candidatos que considerarem mais adequados.

Com a decisão, a chapa de Flávio Bolsonaro também deixa de contar com o apoio formal do União Brasil, partido federado ao PP na União Progressista.

Segundo apurou a coluna, um dos principais fatores de peso para a decisão é a posição do presidente nacional do partido, Ciro Nogueira. Nos bastidores, integrantes da legenda afirmam que ele demonstrou resistência ao apoio depois de avaliar que não recebeu respaldo de Flávio quando foi alvo de investigação da Polícia Federal relacionada ao banco Master. Além disso, dirigentes afirmam que, durante as reuniões do partido, existe maioria favorável à neutralidade, posição que deve ser seguida pela direção do. “Neutralidade total”, resumiu uma fonte da legenda.

O movimento também retira a possibilidade de que o PP ocupe a vaga de vice na chapa presidencial. Como mostrou a coluna, após a crise envolvendo Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro, o Progressistas já havia congelado as negociações sobre a composição. Nomes como o das deputadas federais Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, e Simone Marquetto, do PP de São Paulo, foram cotados. Além disso, a ex-ministra Tereza Cristina, que também vinha sendo citada para a vaga, tem o nome tratado internamente como especulação ou uma tentativa de impulsionar a pré-candidatura de Flávio. Ela já negou diversas vezes a possibilidade e tem manifestado o interesse de disputar uma vaga ao Senado.

CHAPA PURA

Com isso, cresce a possibilidade de que Flávio Bolsonaro precise fazer uma composição de chapa pura ao Palácio do Planalto. A esperança de composição está em Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que se filiou ao Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas. Apesar de serem aliados em São Paulo, a Jovem Pan já mostrou que o partido ainda não definiu o apoio e a costura em estados chave são consideradas condições para o acordo.