Republicanos vê cenário mais difícil para apoio a Flávio Bolsonaro

o pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador de São Paulo que vai disputar a reeleição estadual, Tarcísio de Freitas (

Caciques do Republicanos avaliam que ficou mais difícil a possibilidade de o partido declarar apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Palácio do Planalto. Segundo interlocutores da legenda, houve incômodo com uma nota publicada recentemente pelo jornalista Lauro Jardim que citava um possível apoio do Republicanos em troca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Sob reserva, um integrante da cúpula do partido afirmou à coluna que a situação “dificulta muito” uma aliança. Segundo ele, diante do cenário, a neutralidade passou a ser vista como a alternativa mais adequada para evitar interpretações de que existiriam “outros interesses” por trás de um eventual apoio. A coluna já tinha antecipado a indefinição da sigla, que tem Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de Flávio, como principal candidato.

Neste domingo, o Republicanos divulgou uma nota em que negou tanto o apoio a Flávio Bolsonaro quanto qualquer negociação envolvendo uma vaga na Suprema Corte. No texto, assinado pelo presidente nacional da sigla, Marcos Pereira (SP), ele afirma que não conversa com Flávio “há mais de um mês” e que as tratativas foram “inconclusivas”. Pereira também diz ter demonstrado “frustração” com o senador após ter acesso aos resultados de uma pesquisa encomendada pelo partido.

Além disso, levantamentos internos realizados pelo Republicanos indicam que a neutralidade é, neste momento, a posição preferida entre os dirigentes da legenda.

Outro ponto que não convenceu a cúpula do partido foi a possibilidade de a economista Daniella Marques ocupar a vaga de vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Filiada recentemente ao Republicanos, ela é vista por integrantes da sigla como um nome com pouco potencial de ampliar a votação da chapa. Nos bastidores, dirigentes também demonstraram incômodo com as especulações feitas durante a pré-campanha.

A definição sobre o posicionamento do Republicanos será tomada na convenção nacional do partido, marcada para o fim deste mês.

Flávio isolado

Como mostrou a coluna, o Progressistas (PP) deve anunciar neutralidade em relação à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto. Com a decisão, a chapa de Flávio Bolsonaro também deixa de contar com o apoio formal do União Brasil, partido federado ao PP na União Progressista. um dos principais fatores de peso para a decisão é a posição do presidente nacional do partido, Ciro Nogueira.