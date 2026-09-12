Haddad minimiza impacto de eventual eleição de Tarcísio na campanha de Lula

Haddad minimiza impacto na eleição presidencial de possível derrota no 1º turno em SP

O ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, minimizou neste sábado (12) o impacto na campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se seu adversário, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vencer a disputa já no primeiro turno. Segundo Haddad, há “pouco automatismo” entre o resultado das campanhas estaduais no plano federal.

“A eleição aqui em São Paulo terminou no primeiro turno uma quantidade enorme de vezes. O Geraldo Alckmin foi eleito três vezes, duas no primeiro turno. E ele era oposição ao Lula. Não existe esse automatismo das campanhas estaduais com a campanha nacional. Existe alguma sobreposição. Mas não é automático”, disse Haddad.

Pesquisas de intenção de voto têm dado ampla vantagem ao atual governador Tarcísio de Freitas na preferência do eleitor, com reais chances de vitória já no primeiro turno. O Datafolha divulgado na sexta-feira, 11, por exemplo, mostrou o atual governador com 49% das intenções de voto, contra 29% de Haddad.

O petista também minimizou a ampla vantagem dada a Tarcísio até o momento, citando que ainda há muitos eleitores indecisos nas pesquisas espontâneas. Ou seja, quando a lista dos candidatos não é apresentada pelo pesquisador. Ele também lembrou que, nas vésperas das eleições municipais de 2012, quando foi eleito prefeito de São Paulo, não figurava entre os favoritos, sequer para ir ao segundo turno.

“No sábado de véspera da eleição de 2012, eu estava em terceiro lugar, longe do segundo lugar. Os cidadãos, em geral, não têm o tempo disponível que a classe média e a elite têm de se informar”, disse Haddad.

“Muitas pessoas estão se dizendo indecisas e um percentual enorme não sabe dizer em quem vai votar no chamado voto espontâneo. Chega a dois terços do eleitorado, no caso do Estado de São Paulo, na espontânea. Nós temos três semanas muito importantes pela frente, sobretudo as duas últimas semanas”, acrescentou o petista em conversa com a imprensa, após apresentar o seu plano de governo para a área da saúde em evento na capital paulista.

Questionado sobre se o debate em São Paulo estaria “interditado” por assuntos de caráter nacional, como a recente crise no Supremo Tribunal Federal (STF) e a própria eleição presidencial, Haddad disse que é natural que haja esse tipo de situação. “Quando tem um tema de interesse nacional que se sobrepõe a todos os outros, fica mais difícil discutir proposta para o Estado. É natural que haja prejuízo. Mas, à luz dos acontecimentos, nós temos que reconhecer que o cidadão está em busca das informações que vão conduzir seu voto”, disse o ex-ministro da Fazenda.

Nesse sentido, ele voltou a destacar a importância de haver quebra total dos sigilos das investigações envolvendo o Banco Master e autoridades públicas, sem vazamentos seletivos.

“Comemoramos a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, determinando que tudo seja de conhecimento público. Em três semanas, a imprensa vai poder fazer o seu trabalho de trazer informação detalhada sobre os documentos, e nós vamos saber quem é quem dessa história e vamos poder selecionar o melhor de cada partido”, afirmou.