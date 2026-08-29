Marinho recorre a Malafaia para ampliar mobilização de 7 de Setembro em SP

O coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, senador Rogério Marinho (PL), pediu ajuda ao pastor Silas Malafaia para reforçar a mobilização do ato de 7 de Setembro na Avenida Paulista, em São Paulo. A coluna apurou que os dois se falaram pelo telefone e o acordo com o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo foi acertado.

A solicitação ocorreu durante uma reunião revelada pela coluna na última quinta-feira (27), que teve como objetivo definir os detalhes do evento. Marinho esteve com Tadeu Candelaria, presidente do PL na capital paulista, e Roberto Carneiro, presidente estadual do Republicanos e integrante da campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos). O candidato ao Senado por São Paulo André do Prado (PL) também participou da conversa.

Nos bastidores, a preocupação entre aliados da direita era justamente com a capacidade de mobilização sem a participação direta de Malafaia na organização. Aliados próximos teriam dito que “sô Malafaia” tem tamanha capacidade de reunir multidões.

A meta estabelecida pelo grupo é reunir 100 mil pessoas na Paulista, em uma demonstração de força política em um dos principais cartões-postais da capital. Além de buscar o apoio do pastor, a reunião também definiu que prefeitos aliados serão mobilizados para ajudar a levar público ao ato. A estratégia deve incluir ainda uma forte convocação pelas redes sociais nos dias que antecedem a manifestação.

Embora tenha declarado apoio à candidatura de Flávio, Malafaia havia decidido não organizar a manifestação deste ano, depois de comandar a mobilização dos atos desde 2021. O pedido de Marinho, no entanto, fez com que o pastor aceitasse colaborar na convocação de apoiadores para a manifestação.

Flávio e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) também eram esperados para a reunião, que aconteceu na última sexta-feira (28$, mas, como estavam cumprindo outras agendas, enviaram representantes.

Como mostrou a Jovem Pan com exclusividade, Tarcísio de Freitas deve participar do evento. A organização também trabalha para reunir nomes com forte capacidade de mobilização e votação, entre eles a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

A expectativa da campanha é transformar a Paulista, mais uma vez, em uma demonstração de força do grupo bolsonarista e, principalmente, em uma vitrine para Flávio em meio à corrida presidencial.