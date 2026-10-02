Tarcísio já prepara agenda pelo país ao lado de Flávio Bolsonaro após 1º turno

Governador deve atuar na campanha do aliado fora de São Paulo, mas só definirá viagens após resultado das urnas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já começa a organizar uma agenda para rodar o país ao lado do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) após o primeiro turno. Auxiliares dos dois grupos trabalham com a possibilidade de ampliar a participação do governador na campanha do aliado, inclusive fora de São Paulo.

A previsão é que Tarcísio participe de agendas em outros Estados e não fique restrito ao apoio a Flávio no principal colégio eleitoral do país. Os compromissos, porém, só devem ser efetivamente definidos depois da votação deste domingo (4).

O entorno do governador afirma que ele não quer se antecipar ao resultado eleitoral. Apesar de as pesquisas de intenção de voto apontarem uma possibilidade real de vitória de Tarcísio ainda no primeiro turno, a orientação é aguardar a definição das urnas antes de montar a estratégia para a segunda etapa da eleição.

Na campanha de Flávio, no entanto, o ambiente é de maior otimismo. A expectativa interna é de que a primeira semana após o primeiro turno seja marcada por uma série de agendas com governadores aliados que tenham saído vitoriosos das urnas. A ideia é explorar politicamente o resultado e apresentar uma demonstração de força para a disputa presidencial.

Nesse cenário, Tarcísio é considerado o principal nome para atuar ao lado de Flávio. Além de governar o maior colégio eleitoral do país, o governador é visto pela equipe do senador como um dos principais cabos eleitorais da candidatura e deve ganhar ainda mais espaço caso confirme a vitória no primeiro turno.

A avaliação entre os aliados é que a presença de Tarcísio em diferentes Estados poderá ajudar a ampliar a campanha de Flávio e reforçar a articulação com governadores e lideranças da direita na segunda etapa da disputa.