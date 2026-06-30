Tarcísio pretende participar de convenção do PSD e selar aliança com Kassab

Essa será a primeira aparição pública conjunta após desgastes na relação dos dois; evento será em 26 de julho

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve participar da convenção do PSD, marcada para o dia 26 de julho, em São Paulo. O acerto, segundo apurou a coluna, foi feito durante um café entre o governador e o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

Interlocutores apontam que Tarcísio participará da etapa estadual da convenção. Como a Jovem Pan mostrou, o PSD realizará, no mesmo dia, as convenções nacional e estadual em um único evento na capital paulista.

A expectativa é que, após a apresentação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), como candidato do partido à Presidência da República, Tarcísio, que é candidato a reeleição, participe do evento para formalizar a aliança entre sua candidatura à reeleição e o PSD em São Paulo.

Nacionalmente, Tarcísio apoia o senador Flávio Bolsonaro (PL) como candidato ao Planalto, mas a aliança com Kassab no Estado permaneceu em vigar.

O encontro também marcará a primeira aparição pública conjunta de Tarcísio de Freitas e Gilberto Kassab após desentendimentos entre os dois (https://jovempan.com.br/colunistas/beatriz-manfredini/aliados-veem-psd-menos-engajado-na-reeleicao-de-tarcisio/). As divergências terminaram com a saída de Kassab do cargo de secretário de Relações Institucionais do governo paulista e com a mudança de partido do vice-governador, Felício Ramuth, que deixou o PSD e se filiou ao MDB.

Depois dos atritos, os dois chegaram a conversar e divulgaram uma foto de mãos dadas – e Kassab sempre afirmou que estaria com Tarcísio no pleito estadual. Mesmo assim, a atmosfera ainda era de desconforto na época. Agora, pessoas que circulam nos bastidores que os dois tem mantido boa relação e que os problemas ficaram no passado.