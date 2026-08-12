Sigilo de fonte vira munição da oposição contra Moraes

A oposição na Câmara vai apresentar um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, após a operação da Polícia Federal que identificou a fonte de uma reportagem envolvendo o ministro Flávio Dino.



O anúncio foi feito nesta quarta-feira (12) pelo líder da oposição, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB). Segundo ele, a representação vai sustentar que a decisão que autorizou as buscas violou dispositivos constitucionais relacionados ao sigilo da fonte e à liberdade de informação.



“Estamos apresentando mais um processo de impeachment contra o ministro Moraes por conta dessa decisão”, afirmou.

A operação foi autorizada por Moraes a pedido da PF e teve parecer favorável da PGR (Procuradoria-Geral da República). Um dos alvos foi o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão Raimundo Cutrim, apontado pela investigação como fonte do jornalista Luís Pablo.



Entidades representativas da imprensa manifestaram preocupação com a preservação do sigilo da fonte jornalística.

O pedido será encaminhado ao Senado, a quem cabe processar e julgar ministros do Supremo em casos de crime de responsabilidade. A abertura do processo depende de decisão da presidência da Casa.