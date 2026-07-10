Arma nunca chegou às mãos de Bolsonaro, apesar de registrada em seu nome, diz PF

A reportagem apurou que a espingarda foi doada a Bolsonaro em agosto de 2021, durante uma feira do segmento em Joinville, Santa Catarina

A Polícia Federal apreendeu, em 9 de julho, uma espingarda registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, em cumprimento a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, na Execução Penal nº 169. Um relatório de diligência detalha como a arma foi localizada em um apartamento em Cachoeirinha (RS), confirmando o que a Jovem Pan já havia antecipado sobre a dinâmica da entrega.

A reportagem apurou que a espingarda foi doada a Bolsonaro em agosto de 2021, durante uma feira do segmento em Joinville, Santa Catarina. Apesar da doação, o ex-presidente nunca teve contato com o equipamento, que permaneceu todo esse tempo na posse do doador.

Segundo o relatório da PF, a arma, marca Maestro Arms Company, modelo AR-05-16, calibre 12, estava registrada em nome de Bolsonaro desde 2022, mas nunca saiu fisicamente da posse do antigo dono. A transferência ocorreu apenas no sistema de controle de armas, sem que a tradição física do bem se concretizasse.

Foi o o antigo dono quem procurou a PF por WhatsApp em 8 de julho, alegando não ter mais autorização para transportar a arma até a corporação. Ele pediu que uma equipe fosse até sua casa receber a entrega voluntária, marcada para as 15h do mesmo dia.

A diligência foi autorizada pelo superintendente da PF no RS, Alessandro Maciel Lopes, e chefiada pelo delegado Alexandre Lourenço Pauli. Segundo o relatório, o antigo proprietário recebeu os policiais de forma colaborativa e assinou termo de consentimento de busca. A arma foi encontrada em um estojo rígido, com carregadores sem munição, customizada com as cores da bandeira nacional e a inscrição “Ordem e Progresso”.

O armamento foi levado à sede da PF no Rio Grande do Sul, onde permanece sob custódia, à disposição do STF.