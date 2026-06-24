Deputados embarcam hoje aos EUA para debater PCC e CV com o FBI

Após o retorno, a comissão deve apresentar um documento comparativo entre as ações do PCC e as de organizações reconhecidas internacionalmente como terroristas

Parlamentares membros da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados embarcaram nesta quarta-feira (24) para os Estados Unidos, onde realizarão visitas a agências de inteligência e policiais americanas, incluindo o escritório do FBI em Washington. A delegação também passará por Austin, no Texas, e possivelmente por Los Angeles.

Participam o presidente da comissão, coronel Meira, a delegada Ione, o sargento Gonçalves, o deputado Sargento Portugal e o deputado Capitão Alden. O grupo deve permanecer cerca de uma semana no país.

O foco da missão é entender como Washington planeja atuar em relação ao PCC e ao Comando Vermelho, classificados pelos Estados Unidos como organizações narcoterroristas. Segundo o deputado Capitão Alden, a decisão americana não tem motivação política e se explica pela presença das facções no próprio território dos EUA: 16 dos 50 estados americanos já registram membros confirmados das organizações. O PCC tem estrutura bilionária e atuação em 28 países.

Após o retorno, a comissão deve apresentar um documento comparativo entre as ações do PCC e as de organizações reconhecidas internacionalmente como terroristas.