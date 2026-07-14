Flávio Bolsonaro define Carlos Portinho como pré-candidato ao Senado do RJ

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, definiu nesta terça-feira (14) Carlos Portinho (PL-RJ) como pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. A decisão acontecer após um encontro na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Jovem Pan.

A indicação de Portinho para o cargo vem após a desistência do ex-governado Cláudio Castro, que desistiu de concorrer ao cargo no final de maio. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o político explicou a decisão e disse que “foi a decisão mais difícil” da vida dele, mas que foi necessária para focar 100% da sua defesa.

Desde a desitência de Castro, a vaga estava sem dono. O ex-governador, que está inelegíviel por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição, em 2022, desistiu de concorrer após ser alvo da 8ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal.

Portinho é senador do Rio de Janeiro. Em 2018, ele chegou a ser eleito suplente, e assumiu o cargo em 2020 após a morte de Arolde de Oliveira. Ganhou protagonismo em Brasília e virou líder do PL no Senado. Líder do PL no Senado desde março de 2021 e líder de Bolsonaro até o fim do seu Governo, Portinho tornou-se uma das principais vozes na Casa, conduzindo as posições da bancada e da oposição em votações decisivas, e liderando debates sobre economia, infraestrutura, inovação, tecnologia, esporte, defesa nacional e segurança jurídica.

Ao longo do mandato, recebeu em 2024 o prêmio de melhor senador do Brasil e entre 2021 e 2025, o de melhor parlamentar do Rio de Janeiro. Todas as premiações concedidas pelo Ranking dos Políticos. Entre os principais marcos da atuação legislativa está a relatoria da Lei da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), responsável por transformar o ambiente jurídico do futebol brasileiro e abrir caminho para novos investimentos no setor.

Na política fluminense, Portinho percorreu o estado e conquistou apoios em diversos municípios, sendo reconhecido pelo fácil acesso e pela atenção dedicada às cidades, sem distinção entre municípios de maior ou menor porte. Por isso, 32 prefeitos foram espontaneamente até as redes sociais defender que o parlamentar fosse o escolhido pelo PL para vaga ao senado.