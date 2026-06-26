Flávio vai a romaria em Goiás após atrito público com Michelle

Movimentação do pré-candidato à Presidência acontece dias após um atrito público com a esposa de seu pai; na ocasião, Michelle expôs divergências internas no núcleo bolsonarista

Em meio ao desgaste provocado pelo atrito público com Michelle Bolsonaro, o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, cumpre agenda nesta sexta-feira (26) em Goiás, com participação na tradicional Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade.

A movimentação ocorre dias após a ex-primeira-dama expor divergências internas e ampliar a tensão no entorno do núcleo bolsonarista. Desde então, aliados têm buscado reduzir o impacto político do episódio, enquanto o senador tenta recompor a narrativa de unidade no campo conservador.

A programação prevê, às 17h, a concentração e saída da Caminhada da Fé, com ponto de encontro no Auto Posto Romaria, na GO-060, em Goiânia. O trajeto segue em direção ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade.

A chegada está prevista para 20h30, quando o senador será recebido no santuário pelo padre Marco Aurélio Martins da Silva, na Praça Dom Antônio Ribeiro de Oliveira.

A Romaria do Divino Pai Eterno é considerada uma das maiores manifestações religiosas do país e reúne milhares de fiéis no Centro-Oeste. No entorno político, a participação de Flávio em um evento de forte simbolismo religioso é vista como um gesto de aproximação com a base conservadora em meio às recentes tensões internas.