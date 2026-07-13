Pessoas físicas terão até 60 meses para quitar o financiamento, com uma carência de até seis meses

Governo estende prazo de reembolso do Fies para quem está com parcelas em dia.

O governo ampliou os prazos de reembolso das linhas de financiamento estudantil destinadas a beneficiários adimplentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). A decisão foi tomada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em sessão extraordinária e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13).

Pelas novas regras, pessoas físicas terão até 60 meses para quitar o financiamento, com uma carência de até seis meses sem necessidade de pagar o principal da dívida. Já pessoas jurídicas passam a contar com prazo de até 96 meses, com carência de até 12 meses.

A norma também prevê que, caso o beneficiário não pague os juros durante o período de carência, esses valores poderão ser incorporados ao saldo devedor, por meio de um mecanismo conhecido como capitalização de juros.

A mudança ocorre pouco mais de uma semana depois de o governo ter definido as condições atuais de financiamento para quem está com as parcelas do Fies em dia, no âmbito de um pacote de medidas voltado ao programa. A decisão foi assinada pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que também comanda o CMN.