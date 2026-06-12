Kim Kataguiri abre vaquinha para segurança e carro blindado na pré-campanha

Deputado do Missão SP pede contribuição popular para custear proteção e sinaliza pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes, mas não confirma se abre mão da reeleição

O deputado federal Kim Kataguiri (Missão SP) anunciou uma vaquinha virtual para financiar segurança pessoal e um carro blindado durante a campanha eleitoral de 2026. O parlamentar fez gestos públicos de que disputará o governo de São Paulo, mas não confirmou se abrirá mão da reeleição à Câmara dos Deputados. Um anúncio formal sobre sua decisão eleitoral é esperado para os próximos dias.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Kataguiri justificou a iniciativa pelo risco que seu projeto político representa ao crime organizado. “Nós somos o único projeto de país que ameaça PCC e Comando Vermelho. Por isso, nessa meta de ter recursos suficientes para contratar segurança e o carro blindado, eu peço a sua contribuição para a minha vaquinha”, disse.

O deputado reconheceu que nos dois mandatos anteriores abriu mão de contratar segurança, mesmo podendo fazê-lo pela cota parlamentar. Desta vez, no entanto, diz que não repetirá a decisão. “Eu nunca mais vou prometer abrir mão de segurança. Com o partido próprio e com o pré-candidato à presidência da República em ascensão, mais do que nunca nós somos uma ameaça real ao crime organizado”, afirmou.

A eleição de 2026 será a estreia do Missão SP nas urnas. O partido, recém-criado, ainda não tem candidaturas consolidadas e aguarda o anúncio formal de Kim sobre a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O governo de São Paulo é um dos pleitos mais cobiçados do ciclo eleitoral, com nomes de diferentes espectros políticos já em movimento.