Medeiros sugere esposa de prefeito de Cuiabá para vaga de Michelle no PL Mulher

O deputado federal José Medeiros (PL-MT) disse a jornalistas, em Cuiabá, que sugeriu ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o nome da vereadora Samantha Iris para uma futura presidência nacional do partido. Samantha é esposa do prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, e vereadora pelo PL na capital mato-grossense. A declaração ocorreu um dia depois de Valdemar afirmar que não pretende indicar uma substituta para o posto deixado por Michelle Bolsonaro na presidência do PL Mulher.

Segundo Medeiros, mesmo com a extinção da presidência nacional anunciada por Valdemar, “vai ter que ter uma presidente nacional” à frente da estrutura. Ele afirmou que Michelle “tem um grande carinho” por Brunini e por Samantha, e avaliou que a ex-primeira-dama “se sentiria bem representada” pela vereadora. Valdemar já havia dito, na véspera, que o partido não tem hoje ninguém “à altura” de Michelle para o cargo, e optou por manter apenas as lideranças estaduais no comando da ala feminina.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deixou a presidência do PL Mulher no dia 30 de junho após refletir com seu marido, Jair Bolsonaro, sobre o “momento em que estamos vivendo em nossa família”, declarou. O anúncio acontece quase uma semana depois dela publicar um vídeo afirmando ter sido “maltratada” e “humilhada” pelo enteado e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).