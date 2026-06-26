JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal da Manhã – 2ª Edição | 07h00 - 10h00
Bruno Pinheiro

Michelle mantém suspense sobre encontro com Flávio após desgaste

Reunião foi anunciada após um atrito público entre os dois, que começou na quarta-feira (24), quando a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro postou vídeos criticando o senador
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro

Michelle Bolsonaro em coletiva
Michelle Bolsonaro em coletiva Reprodução

Michelle Bolsonaro ainda não sinalizou a aliados ou integrantes da campanha se participará do encontro com mulheres conservadoras convocado pelo senador Flávio Bolsonaro para a próxima quarta-feira (1º), em Brasília. A reunião foi anunciada após o atrito público entre os dois.

Na quinta-feira (25), Flávio Bolsonaro reiterou o convite em vídeo publicado nas redes sociais e afirmou que o encontro está mantido. O senador defendeu o diálogo, pregou união e reforçou o apelo para que Michelle Bolsonaro participe das discussões sobre propostas voltadas às mulheres.

Segundo aliados, o encontro deve reunir entre 30 e 40 lideranças femininas conservadoras.

Assuntos