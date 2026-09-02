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Bruno Pinheiro

Fux afirma que previdência pública ‘vai quebrar’ diante de gastos e desvios

Ministro do STF falou em 'previsão trágica' e apontou migração para a previdência privada
Bruno Pinheiro

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Ministro Luiz Fux preside sessão plenária do STF
Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jr./SCO/STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira (2) que a Previdência pública “vai quebrar” diante do aumento dos gastos, da redução do número de contribuintes e de desvios.

A declaração foi feita durante julgamento no STF sobre a inclusão dos rendimentos de aplicações financeiras de seguradoras na base de cálculo do PIS/Cofins.

“Hoje, por exemplo, nós temos uma expectativa de uma tragédia previdenciária. Cada vez a Previdência gasta mais e há poucas pessoas”, afirmou Fux.

Na avaliação do ministro, esse cenário tem levado parte da população a buscar alternativas no setor privado.
“Dentro das possibilidades mínimas, está havendo uma migração para esse coadjuvante que são essas seguradoras, enfim, previdência privada”, disse.

Fux afirmou que o setor público poderá não suportar o que classificou como “déficit de contribuintes” e “superávit de gastos”. Ao tratar da importância da solvência das seguradoras, o ministro reforçou o alerta sobre o futuro do sistema público.

“Acho que a Previdência pública, diante de desvios e de gastos, ela vai quebrar. Há uma previsão trágica. E o que vai sobrar para algumas pessoas é poder ter uma seguridade privada”, afirmou.

A manifestação ocorreu em meio à discussão sobre a tributação das receitas financeiras das seguradoras. O julgamento analisa quais receitas dessas empresas estão relacionadas à atividade empresarial e, portanto, podem integrar a base de cálculo do PIS/Cofins.

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