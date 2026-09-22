Advogado disse a Vorcaro que Lula ‘agradeceu whisky’ e ‘mandou abraço’

Planalto nega versão do advogado e diz que Lula jamais recebeu presente ou mandou recado ao banqueiro

O advogado Walfrido Warde, que integrava a equipe jurídica de Daniel Vorcaro, afirmou ao ex-banqueiro que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia agradecido por um whisky e mandado um abraço. A informação consta em mensagens reveladas pelo jornal O Globo e confirmadas pela Jovem Pan. O Palácio do Planalto nega que Lula tenha recebido o presente ou enviado qualquer recado ao então dono do Banco Master.

A conversa ocorreu em 22 de janeiro de 2025, após um encontro de Warde com o presidente. Na mensagem, o advogado relatou que Lula havia perguntado sobre a situação de Vorcaro.

“Querido, estive com o PR hoje. Ele me perguntou se você estava bem e mais tranquilo. Eu lhe disse que sim. Ele agradeceu mais uma vez o whisky e mandou um abraço. Outros detalhes eu conto pessoalmente”, escreveu Warde.

Vorcaro respondeu à mensagem com um emoji de coração.

O diálogo ocorreu 49 dias após a reunião entre Lula e Vorcaro no Palácio do Planalto, em 4 de dezembro de 2024. O encontro foi intermediado pelo ex-ministro Guido Mantega e contou com a participação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e de Gabriel Galípolo, à época indicado para assumir a presidência do Banco Central.

As mensagens também mostram que Warde já havia tentado intermediar um encontro entre Vorcaro e Lula meses antes. Em 30 de abril de 2024, o advogado disse ter recebido uma ligação de Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, então chefe de gabinete do presidente.

“Fala, Dani, tudo bem? Deixa eu te falar, acabei de receber uma ligação do Marcola, secretário pessoal do presidente, cobrando o teu e-mail. Manda para mim o e-mail sobre os assuntos que você gosta de falar, os interesses do grupo, eu ajeito aqui e eu mesmo mando o e-mail”, afirmou Warde.

Na sequência, o advogado explicou que faria o pedido de reunião em nome de Vorcaro e afirmou que Marcola aguardava o contato para marcar o encontro.

Planalto nega presente e recado a Vorcaro

Em resposta, o Palácio do Planalto afirmou que Lula se encontrou uma única vez com Daniel Vorcaro, em 4 de dezembro de 2024. Segundo a Presidência, a reunião não estava previamente agendada e ocorreu após o então banqueiro comparecer ao Planalto acompanhado de Guido Mantega.

De acordo com a nota, Vorcaro afirmou durante a conversa que se sentia alvo de perseguições. Lula teria respondido que eventuais denúncias deveriam ser analisadas tecnicamente pelo Banco Central.

A Presidência também negou que Lula tivesse conhecimento da tentativa de aproximação relatada nas mensagens de Warde.

“O presidente não tem conhecimento da suposta articulação, não recebeu presente e tampouco enviou recado ou comentou festas promovidas pelo banqueiro”, afirmou o Planalto.

O governo acrescentou que não houve nenhum outro contato entre Lula e Vorcaro. Na manifestação, destacou ainda que foi durante a atual gestão que o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master e que o ex-banqueiro foi preso pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre a instituição.

Leia a nota na íntegra

“Conforme já amplamente noticiado, o presidente Lula encontrou-se uma única vez com Daniel Vorcaro, em 4 de dezembro de 2024. Vorcaro havia ido ao Palácio do Planalto acompanhado do ex-ministro Guido Mantega e o encontro com o presidente não estava previamente agendado. Da conversa também participaram o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e Gabriel Galípolo, então diretor de Política Monetária e atual presidente do Banco Central.

Na ocasião, Vorcaro afirmou sentir-se alvo de perseguições, e o presidente respondeu que eventuais denúncias deveriam ser analisadas tecnicamente pelo Banco Central.

Não houve nenhum outro contato entre o presidente e Daniel Vorcaro.

O presidente não tem conhecimento da suposta articulação, não recebeu presente e tampouco enviou recado ou comentou festas promovidas pelo banqueiro.

Cabe lembrar ainda que foi durante o atual governo que o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master e Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre a instituição.“