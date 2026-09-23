Celular de procurador do Master revela bastidores de carteiras bilionárias cedidas ao BRB

A partir das conversas do aparelho, os investigadores montaram uma cronologia dos fatos

Allan atuava na área de conciliação e cessão de carteiras do Master e também aparecia como procurador do banco em contratos firmados com a Tirreno

Mensagens extraídas do celular de Allan da Silva Machado, procurador do Banco Master, permitiram à Polícia Federal reconstruir parte dos bastidores das operações de cessão de carteiras de crédito ao BRB investigadas na Operação Compliance Zero.

Allan atuava na área de conciliação e cessão de carteiras do Master e também aparecia como procurador do banco em contratos firmados com a Tirreno. Na análise, a PF o trata como um elo entre determinações tomadas por dirigentes e a execução operacional das transações.

A partir das conversas do aparelho, os investigadores montaram uma cronologia que acompanha a formação das carteiras, a seleção dos créditos, as cessões ao BRB, as recompras posteriores e a produção de documentos usados como lastro das operações.

As mensagens envolvem executivos e funcionários do Master, representante da Tirreno e um colaborador do BRB. Segundo a PF, o cruzamento desse material com outros documentos apreendidos permitiu acompanhar como demandas circulavam entre diferentes níveis da operação e chegavam às equipes encarregadas de colocar as transações em prática.

O relatório também busca identificar até que ponto os envolvidos tinham conhecimento das inconsistências encontradas nas carteiras. A investigação estima em cerca de R$ 12 bilhões o conjunto de cessões de crédito do Master ao BRB sob apuração.

Para a PF, o celular tornou-se uma das principais fontes para reconstruir, por dentro, a evolução das operações e a participação dos diferentes agentes. A apuração, no entanto, ainda está em andamento, e as conclusões sobre responsabilidades individuais dependem do avanço das investigações.