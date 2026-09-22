Com esse material, os investigadores podem reconstruir deslocamentos da aeronave e cruzar os registros com outras informações já reunidas no inquérito

PF apreende diários de bordo de avião ligado a Vorcaro e material pode ajudar a reconstruir rotas e voos

A Polícia Federal apreendeu dois diários de bordo encontrados dentro de uma aeronave de prefixo PS-FST, localizada no Hangar da Cowan, no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.

Os livros, identificados como 004/PS-FST/2025 e 005/PS-FST/2025, podem fornecer informações importantes para a investigação. Diários de bordo registram dados operacionais dos voos, como datas, horários, origem, destino, tempo de voo e identificação da tripulação.

Com esse material, os investigadores podem reconstruir deslocamentos da aeronave e cruzar os registros com outras informações já reunidas no inquérito, como agendas, documentos, movimentações e diligências realizadas pela PF.

O relatório obtido pela Jovem Pan não reproduz o conteúdo dos dois diários nem informa quais nomes aparecem nos registros. Por isso, ainda não é possível afirmar se o material traz dados sobre passageiros ou outros ocupantes dos voos.

A apreensão ocorreu no contexto das diligências relacionadas a Daniel Vorcaro. No mesmo conjunto de buscas, a PF também localizou veículos, documentos, obras de arte e uma adega com cerca de 150 garrafas de alto valor.