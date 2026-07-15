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Bruno Pinheiro

Moraes dá cinco dias para PGR se manifestar sobre carta de Bolsonaro

Decisão vem após a defesa informar que o ex-mandatário não tinha ciência que o filho número 1 iria divulgar a carta na internet
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro e Sarah Américo

Ministro Alexandre de Moraes, do STF
Ministro Alexandre de Moraes, do STF TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, deu cinco dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre a carta escrita por Jair Bolsonaro e lida online por Flávio Bolsonaro. A decisão vem após a defesa informar que o ex-mandatário não tinha noção que o senador e pré-candidato à Presidência iria divulgar a carta na internet.

Segundo os advogados do ex-presidente, Bolsonar vem cumprindo rigorosamente todas as condições impostas para sua prisão domiciliar, incluindo a proibição do uso de redes sociais e comunicação com pessoas que não são de sua família.

A divulgação do conteúdo pelo senador foi classificadapor Moraes como uso indireto de redes sociais, o que viola as condições para a prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro. O que fez com que o minsitro do STF impossibilitasse Flávio de visitar o pais por 90 dias, prazo que vai até depois do primeiro turno das eleições, marcada para dia 4 de outubro.

Carta

O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro divulgou no sábado (11) uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o filho é o seu porta-voz.

O que ele está dizendo aqui na carta é muito simples. Eu quero agradecer a ele por estar me colocando como seu porta-voz. Isso é muito importante para evitar que existam aí falas conflituosas ou direções diferentes. Que porventura alguém possa estar seguindo, além e em paralelo, a nossa pré-campanha.

No vídeo, Flávio diz que o pai escreveu que “O momento é de arregaçar as mangas, deixar de lado as possíveis diferenças, e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro”.

Decisão de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na segunda-feira (13) que o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ficará impedido de visitar seu pai, Jair Bolsonaro, por 90 dias.

A suspensão do direito de visitar Jair, que está em prisão domiciliar, seria motivada pela carta lida pelo senador no último sábado, divulgada em suas redes sociais.

O desrespeito de FLÁVIO NANTES BOLSONARO à medida cautelar imposta a JAIR MESSIAS BOLSONARO de “proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiro” está totalmente configurado por suas próprias afirmações.” Alexandre de Moraes.

O ministro também observou que a conduta de Flávio Bolsonaro pode configurar propaganda eleitoral antecipada e deve ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral. Segundo Moraes, o vídeo continha expressões com carga semântica equivalente a um pedido explícito de voto, já que o texto se referia a Flávio como o “pré-candidato” de Bolsonaro e “a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência, e do empobrecimento”.