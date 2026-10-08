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Bruno Pinheiro

Moraes encaminha à PGR laudos de operação contra o CV no Rio

Deflagrada em 28 de outubro de 2025, a operação mobilizou cerca de 2.500 policiais civis e militares nos complexos da Penha e do Alemão
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Pichação do Comando Vermelho
Pichação do Comando Vermelho Reprodução/TV Jornal

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quinta-feira (8) o envio à Procuradoria-Geral da República de laudos produzidos pela Polícia Federal sobre a Operação Contenção, realizada no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho.

Deflagrada em 28 de outubro de 2025, a operação mobilizou cerca de 2.500 policiais civis e militares nos complexos da Penha e do Alemão. A ação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão, capturar lideranças da facção e conter a expansão territorial do Comando Vermelho. A ofensiva terminou com 121 mortos e se tornou a operação policial mais letal da história do país.

O material agora encaminhado à PGR reúne 12 laudos elaborados a partir da análise de vídeos gravados por câmeras corporais usadas por agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais, a Core, durante a operação. A Polícia Federal também produziu outros 106 laudos com base em fotografias e exames cadavéricos fornecidos pela Polícia Civil do Rio.

Além das perícias, a PF enviou ao Supremo uma análise do conteúdo dos vídeos registrados durante a ação.

Ao determinar o envio do material à PGR, Moraes estabeleceu que o órgão preserve o sigilo das informações e cumpra as regras relacionadas à cadeia de custódia das provas.

A análise ocorre no âmbito da ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas, processo em que o Supremo acompanha e estabelece parâmetros para operações policiais no Rio de Janeiro.

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