Moraes encaminha à PGR laudos de operação contra o CV no Rio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quinta-feira (8) o envio à Procuradoria-Geral da República de laudos produzidos pela Polícia Federal sobre a Operação Contenção, realizada no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho.



Deflagrada em 28 de outubro de 2025, a operação mobilizou cerca de 2.500 policiais civis e militares nos complexos da Penha e do Alemão. A ação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão, capturar lideranças da facção e conter a expansão territorial do Comando Vermelho. A ofensiva terminou com 121 mortos e se tornou a operação policial mais letal da história do país.



O material agora encaminhado à PGR reúne 12 laudos elaborados a partir da análise de vídeos gravados por câmeras corporais usadas por agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais, a Core, durante a operação. A Polícia Federal também produziu outros 106 laudos com base em fotografias e exames cadavéricos fornecidos pela Polícia Civil do Rio.



Além das perícias, a PF enviou ao Supremo uma análise do conteúdo dos vídeos registrados durante a ação.



Ao determinar o envio do material à PGR, Moraes estabeleceu que o órgão preserve o sigilo das informações e cumpra as regras relacionadas à cadeia de custódia das provas.



A análise ocorre no âmbito da ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas, processo em que o Supremo acompanha e estabelece parâmetros para operações policiais no Rio de Janeiro.