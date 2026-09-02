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Bruno Pinheiro

Moraes, Gonet, Dino e Gilmar entram pela porta principal do STF em dia de tensão

Os demais ministros chegaram ao plenário por outro acesso, subterrâneo
Bruno Pinheiro

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Plenário do STF
Plenário do STF Gustavo Moreno / STF

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes entraram nesta quarta-feira (2) pela porta principal do Supremo Tribunal Federal, onde fica concentrada a imprensa que acompanha a Corte.

Os demais ministros chegaram ao plenário por outro acesso, subterrâneo.

A movimentação ocorreu antes do início da sessão, por volta das 14h30, em um dia de forte tensão nos bastidores do STF. A expectativa estava principalmente sobre o encontro entre Alexandre de Moraes e André Mendonça, relator das ações ligadas ao caso Banco Master.

Na terça-feira (1º), Mendonça retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal que reúne mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro e informações envolvendo Moraes. A decisão aprofundou o desgaste interno na Corte e provocou reação da Procuradoria-Geral da República, que pediu a nulidade do aprofundamento da apuração.

Nesta quarta, o presidente do STF, Edson Fachin, também falou publicamente sobre a crise e afirmou que a Corte vive um momento de “especial gravidade”, além de prometer a adoção de medidas institucionais nos próximos dias.

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