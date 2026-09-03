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Nikolas se defende após vazamento de áudios: ‘Não é à toa que Vorcaro ficou puto’

Deputado diz que não retirou críticas que fez ao banqueiro após pedido de André Valadão
Bruno Pinheiro Sarah Américo

Bruno Pinheiro e Sarah Américo

Nikolas Ferreira
Nikolas Ferreira DOUGLAS MAGNO / AFP

O deputado Nikolas Ferreira (PL) confirmou à coluna os novos áudios com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, mas negou que tenha apagado a publicação em que havia feito críticas a um evento financiado pelo Banco Master em Londres, que contou com a presença de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Não apaguei nada, minha publicação continuou lá, eu não deletei e inclusive continueu pedindo a investigação do Banco Master. Não é a toa que o próprio Vorcaro ficou puto e ameaçou soltar e vazar informação minha sobre voos”, declarou.

Mais cedo, Nikolas havia negado à coluna ter chamado Vorcaro de “lindão”, e disse que o elogio foi inventado. Segundo o deputado, a invenção do suposto elogio ‘ficou por isso mesmo’. No áudio divulgado inicialmente pelo ICL Notícias, Nikolas afirma que havia conversado com o pastor André Valadão e que não sabia, quando realizou a publicação, que aquele era o banco de Vorcaro. O deputado acrescenta que, se soubesse, teria conversado antes com o banqueiro.

A declaração do deputado vem após o ICL Notícia divulgar que o Nikolas tinha chamado Vorcaro de ‘lindão’ e cobrado liberação de ativo. Segundo a reportagem, o primeiro áudio foi enviado em 30 de março de 2025. Nele, Nikolas pede que Vorcaro ajude seu advogado e ex-assessor de seu gabinete, Thiago Rodrigues de Faria, com a liberação de um ativo minerário.

Nikolas negou também ter mantido relação próxima, negócios ou recebido qualquer benefício financeiro de Vorcaro.

Em um dos áudios divulgados, Nikolas pede a Vorcaro que converse com seu advogado e ex-assessor Thiago Rodrigues de Faria a respeito de um ativo minerário. À Jovem Pan, o parlamentar confirmou ter feito a aproximação, mas afirmou que não conhecia os detalhes do negócio.

“Depois eu falo que um amigo meu quer o contato dele pra vender um ativo minerário lá que não sei o que, que eu nem sei direito o que que é, mas ele é um cara sério, eu vou passar pra ele”, afirmou Nikolas.

O deputado também disse que deixou claro ao próprio Vorcaro que os dois não tinham proximidade. “Eu falei com ele: ‘ó, eu nem conheço o Dani, não tenho relacionamento com ele, mas tá aí, eu faço, eu mando, eu dou um toque nele aqui’. Foi isso.”

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