Operação da PF mira grupo suspeito de disfarçar empréstimo de cartão consignado

Investigação apura ainda crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e indícios de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta (15) a Operação Fugazi, contra um grupo econômico suspeito de fraudar servidores públicos, aposentados e pensionistas em operações de crédito consignado e cartão consignado.

São 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Porto Alegre, expedidos pela Justiça Federal em Mato Grosso, que também determinou o sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros dos investigados.

Segundo a PF, empresas do grupo vendiam aos consumidores um produto apresentado como cartão de crédito consignado que, na prática, funcionava como empréstimo com juros elevados, em desenho que dificultava a quitação da dívida e podia inflar de forma expressiva o saldo devedor.

A investigação apura ainda crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e indícios de lavagem de dinheiro, e as medidas cautelares buscam reunir novas provas, mapear o fluxo do dinheiro e esclarecer o papel de cada investigado.