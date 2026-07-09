PF mira esquema que pode ter causado prejuízo de R$ 100 milhões ao INSS na Bahia

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Eunápolis e Porto Seguro

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram nesta quinta-feira (9) a segunda fase da Operação Monã para investigar um esquema de fraudes em benefícios do INSS destinados a indígenas no sul da Bahia.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Eunápolis e Porto Seguro. A Justiça também determinou o afastamento de dois servidores suspeitos de participação nas irregularidades.

Segundo a investigação, o grupo usava declarações falsas de pertencimento a comunidades indígenas para conseguir aposentadorias rurais, salário-maternidade e outros benefícios de forma irregular. Os investigadores também apuram o uso desses benefícios para a contratação de empréstimos consignados.

A Justiça bloqueou mais de R$ 1,5 milhão em contas dos principais investigados e determinou o sequestro de um veículo. A estimativa é que as fraudes tenham causado prejuízo superior a R$ 100 milhões aos cofres públicos.

Os suspeitos poderão responder por associação criminosa, estelionato contra a Previdência e corrupção.