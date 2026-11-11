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Bruno Pinheiro

PGR pede que STF mantenha Vorcaro preso e aponta risco de interferência nas investigações

Órgão afirma que Vorcaro exercia papel central em uma estrutura suspeita de fraudes financeiras, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro
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Daniel Vorcaro, dono do Banco Master Reprodução / Youtube

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu nesta quarta-feira (11) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que mantenha a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Para Gonet, o avanço das investigações reforçou os indícios de participação do empresário no esquema investigado pela Polícia Federal.

Na manifestação encaminhada ao ministro Edson Fachin, a PGR afirma que Vorcaro exercia papel central em uma estrutura suspeita de fraudes financeiras, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. O órgão também cita indícios de ordens para intimidar concorrentes, ex-funcionários e jornalistas.

Segundo Gonet, permanecem os riscos de interferência na investigação, ocultação de patrimônio e continuidade de práticas criminosas. O procurador-geral destaca que ainda há valores não recuperados e possíveis movimentações financeiras no exterior.

O parecer também é contrário à soltura do ex-policial federal Marilson Roseno e à flexibilização das medidas cautelares impostas a Belline Santana, ex-dirigente do Banco Central, e Ana Cláudia Queiroz de Paiva.

A PGR sustenta que a complexidade do caso e as diligências ainda pendentes justificam a duração das investigações. Caberá ao STF decidir sobre os pedidos.

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