PL de MT define convenção para lançar Wellington ao governo

Anúncio foi feito por Wellington nesta quarta-feira (15), no plenário do Senado, após reunião com a direção nacional da legenda, em Brasília

PPL de Mato Grosso marcou para o próximo dia 22 de julho, em Cuiaba

O PL de Mato Grosso marcou para o próximo dia 22 de julho, em Cuiabá, a convenção estadual que oficializará a pré-candidatura do senador Wellington Fagundes ao Governo do Estado nas eleições de 2026.

O anúncio foi feito por Wellington nesta quarta-feira (15), no plenário do Senado, após reunião com a direção nacional da legenda, em Brasília. Segundo o senador, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, confirmou a realização do encontro.

Além de Wellington ao governo, a convenção deve homologar a candidatura de José Medeiros ao Senado e os nomes do partido para as disputas de deputado federal e deputado estadual.

No discurso, o senador afirmou que seguirá dialogando com outras legendas para ampliar a aliança em torno de sua candidatura. Também minimizou o peso das primeiras pesquisas eleitorais, afirmando que a prioridade será intensificar as agendas nos municípios e o contato com os eleitores.

Wellington voltou a defender a proposta de um “Governo Humano”, com foco no fortalecimento dos municípios, descentralização da gestão e investimentos em áreas como saúde, educação e segurança. A expectativa da legenda é transformar a convenção em um ato político de demonstração de força para o início da corrida eleitoral em Mato Grosso.