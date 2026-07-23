PL leva deputado do Rio para disputar Senado por Roraima e irrita aliados locais

Candidatura provocou desconforto entre aliados da direita que já articulavam nomes próprios para o Senado no estado

O PL de Roraima oficializou nesta quarta-feira (22) a candidatura de Hélio Lopes ao Senado pelo estado, uma escolha que já nasce cercada de atrito. Atual deputado federal pelo Rio de Janeiro, Hélio é um dos aliados mais próximos de Jair Bolsonaro, a quem se refere como irmão, e afirma ter recebido do ex-presidente uma “missão” para disputar as eleições em terras roraimenses.

Nascido em Queimados, no Rio, Hélio foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2018, quando se tornou o mais votado do estado fluminense. Ao longo do governo Bolsonaro, consolidou-se como figura de confiança do então presidente, acompanhando-o com frequência em viagens oficiais ao exterior.

Em carta aberta divulgada aos roraimenses, o parlamentar declarou que passa a representar o estado “na caminhada para o Senado” por confiança de Bolsonaro, prometendo honrar a terra e lutar pelo lugar que Roraima merece no cenário nacional. Encerrou o texto afirmando que a missão agora é coletiva.

A chegada de um nome carioca para disputar uma vaga historicamente cobiçada por lideranças locais, no entanto, não caiu bem. A candidatura provocou desconforto entre aliados da direita que já articulavam nomes próprios para o Senado no estado e viram a vaga ser costurada de fora, sem consulta prévia às forças políticas locais.