Vice de Flávio promete 500 mil vagas em presídios e ‘guerra’ ao crime organizado

Alfredo Gaspar diz que segurança pública será prioridade número um de eventual governo do PL e prevê construção de cinco novos presídios federais

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira (18), em Brasília, que um eventual governo do partido pretende criar 500 mil vagas no sistema prisional e cinco novos presídios federais.

A declaração foi feita durante sabatina promovida pela UNECS (União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços). Gaspar participou do encontro ao lado do senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha, após Flávio informar que não compareceria ao evento.

“O combate ao crime organizado é a prioridade número um do governo Flávio Bolsonaro”, afirmou Gaspar.

O deputado disse ainda que Flávio pretende “decretar guerra ao crime organizado” e defendeu o endurecimento da política de segurança pública. “O Brasil prende pouco e prende muito mal. O que o Brasil está sendo campeão é de impunidade”, disse.

Gaspar também afirmou que um eventual governo do PL pretende ampliar investimentos nas forças de segurança e reforçar o controle das fronteiras.

Durante a fala, o candidato a vice criticou a política de segurança do governo Lula (PT) e afirmou que áreas dominadas por organizações criminosas representam uma perda de soberania dentro do próprio território brasileiro.

Segundo Gaspar, o enfrentamento às organizações criminosas será tratado como uma das primeiras frentes de atuação de um eventual governo Flávio a partir de 2027.