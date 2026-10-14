Votação da PEC 6×1 começa com plenário esvaziado no Senado
A votação da PEC que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas começou nesta quarta-feira (14) com o plenário do Senado esvaziado, apesar do registro de quórum de 71 senadores.
A sessão é semipresencial, o que permite aos parlamentares acompanhar e votar remotamente. Entre os poucos senadores presentes fisicamente no plenário, predominavam integrantes da base governista.
Também havia deputados federais que deixaram a Câmara para acompanhar de perto a votação no Senado.
Do lado da oposição, embora senadores tenham declarado voto favorável à proposta, a presença no plenário era pequena e poucos haviam subido à tribuna para discursar sobre o tema.
Até as 19h desta quarta-feira, Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho, ambos do PL, ainda não tinham registrado presença no plenário.
Nos bastidores, o contraste chamou atenção: uma proposta de forte apelo popular avançava com quórum elevado no sistema, mas diante de um plenário fisicamente esvaziado.
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