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Bruno Pinheiro

Votação da PEC 6×1 começa com plenário esvaziado no Senado

Sessão é semipresencial, o que permite aos parlamentares acompanhar e votar remotamente
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro

Plenário do Senado
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Na pauta, quinta e última sessão de discussão e votação, em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 - seis dias de trabalho e um de repouso ( PEC 221/2019). O texto reduz a jornada laboral de 44 para 40 horas semanais, que podem ser cumpridas em cinco dias de oito horas diárias com repouso semanal remunerado de dois dias. A proposta estabelece dois dias de repouso, um deles preferencialmente aos domingos, sem redução salarial. Mesa: senadora Teresa Leitão (PT-PE); senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB); presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP); secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Danilo Augusto Barboza de Aguiar; senador Izalci Lucas (PL-DF). Parlamentares acompanham sessão. Painel eletrônico de votação. Ton Molina/Agência Senado

A votação da PEC que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas começou nesta quarta-feira (14) com o plenário do Senado esvaziado, apesar do registro de quórum de 71 senadores.

A sessão é semipresencial, o que permite aos parlamentares acompanhar e votar remotamente. Entre os poucos senadores presentes fisicamente no plenário, predominavam integrantes da base governista.

Também havia deputados federais que deixaram a Câmara para acompanhar de perto a votação no Senado.

Do lado da oposição, embora senadores tenham declarado voto favorável à proposta, a presença no plenário era pequena e poucos haviam subido à tribuna para discursar sobre o tema.

Até as 19h desta quarta-feira, Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho, ambos do PL, ainda não tinham registrado presença no plenário.

Nos bastidores, o contraste chamou atenção: uma proposta de forte apelo popular avançava com quórum elevado no sistema, mas diante de um plenário fisicamente esvaziado.

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